La technologie se développe à un rythme exponentiel et non incrémental, car les nouvelles technologies contribuent à la construction de technologies encore plus récentes, ce qui nous permet de travailler plus efficacement et de produire à un rythme beaucoup plus rapide. Un exemple simple de cela est l’extension de la mémoire, elle double toujours (1 Go-> 2 Go-4 Go, etc.) C’est ce genre de progrès qui fait rêver des individus futuristes et obsédés par la technologie le jour où nous atteindrons la singularité avec les ordinateurs, et L’annonce Neuralink d’Elon Musk est un grand pas dans cette direction.

Elon Musk a fait sensation avec sa démonstration en direct de Neuralink.

Le chef de Tesla et SpaceX a appelé le nouvel appareil «un FitBit dans votre crâne», et il berce une technologie capable de relier avec succès l’activité cérébrale de quelqu’un à un ordinateur.

Neuralink a environ la taille d’un quart et contient des électrodes qui envoient des signaux à un ordinateur capable de lire les données envoyées depuis l’intérieur de votre crâne. C’est l’une des démonstrations de produits à grande échelle les plus ambitieuses de sa nature à ce jour, qui a bien sûr reçu une large couverture en raison du statut de célébrité de Musk.

Les capacités de test des «dispositifs révolutionnaires» accordées par la FDA aux États-Unis selon Musk. Théoriquement, si le Neuralink obtient le feu vert pour une utilisation humaine, il sera «implanté» en coupant un trou dans votre crâne (yikes), avec 1 024 fils d’électrode minces surveillant toutes les impulsions électriques de votre système nerveux. Il communique actuellement avec les ordinateurs via Bluetooth, mais une autre technologie radio est également envisagée pour tenter de multiplier le nombre de lignes de données simultanées possibles.

Source: Neuralink

Musk prédit également d’autres utilisations futuristes de Neuralink, comme “sauvegarder” nos souvenirs et la télépathie.

Si Neuralink peut lire efficacement les pensées des gens, alors il est possible que deux personnes avec des Neuralinks connectés communiquent entre elles par télépathie. Imaginez à quel point il serait plus efficace de communiquer avec des pensées partagées au lieu d’écrire ou de parler?

Musk n’a pas non plus hésité à partager son opinion sur l’avenir de l’intelligence artificielle; il pense qu’il y a de bonnes chances que l’IA puisse sonner le glas de notre espèce.

Neuralink est un outil, croit Musk, pour aider à combattre ce futur très possible, “Il va être important du point de vue des menaces existentielles pour parvenir à une bonne symbiose AI.”

Oui, cela ressemble vraiment au genre de discours pratique que fait le méchant dans un film d’avenir sans espoir pour faire participer la société à ses plans de domination mondiale, mais, je veux dire, la capacité de sauvegarder vos souvenirs sur un disque dur le fait. semble plutôt cool.

«Le futur va être bizarre. À l’avenir, vous pourrez sauvegarder et rejouer des souvenirs. Vous pouvez essentiellement stocker vos souvenirs comme sauvegarde et restaurer les souvenirs. Vous pouvez potentiellement les télécharger dans un nouveau corps ou dans un corps de robot », A déclaré Musk, théorisant sur un scénario où Neuralink pourrait devenir un véhicule pour un type spécifique d’immortalité pour les humains.

Musk a reconnu que plus il explorait les possibilités de Neuralink, plus les choses commençaient à «ressembler à un épisode de Black Mirror», mais il a bon espoir quant à ses nombreuses utilisations, comme donner aux gens la capacité de voir dans l’infrarouge ou donner «une super vision à quelqu’un».

C’est beaucoup à déballer à la fois, et toute la conférence de presse a ouvert tant de possibilités différentes pour le développement de l’humanité en tant qu’espèce et de moyens d’améliorer notre biologie existante, qu’il est difficile de ne pas avoir l’esprit époustouflé.

«Un Fitbit dans votre crâne.» Elon Musk lance #Neuralink .. un appareil implantable pour votre cerveau pour aider à lutter contre la perte de mémoire, la cécité, la paralysie, la dépression, l’insomnie, les convulsions, la dépendance, les lésions cérébrales. Il dit que c’est la taille d’une grosse pièce. pic.twitter.com/5z7LYHZgDP – scott budman (@scottbudman) 28 août 2020

Source: Twitter

Mais avec notre plus grande dépendance à la technologie, il serait logique d’incorporer notre propre biologie de manière significative pour améliorer nos vies. Personnellement, je suis enthousiasmé par la perspective de me rapprocher d’une singularité technologique qui inclut les implants, les nanomachines et l’immortalité.

Et même si cela ne se produit pas, la capacité «d’aider à lutter contre la perte de mémoire, la cécité, la paralysie, la dépression, l’insomnie, les crises d’épilepsie, la dépendance, les lésions cérébrales» est également assez incroyable.

