L’actrice et danseuse mexicaine Edith González a joué en 2004 dans la célèbre telenovela « Mujer de madera », mais près de la moitié était remplacé pour Ana Patricia Rojo puisqu’il a dû l’abandonner et nous vous dirons pourquoi.

Edith González a commencé sa carrière d’actrice à l’âge de 5 ans et nous avons réussi à la voir dans d’innombrables feuilletons tout au long de sa carrière artistique, mais il y a eu une occasion plutôt étrange où au milieu d’un feuilleton elle devait l’abandonner et il a été remplacé.

C’est en 2004 qu’Edith González a joué le protagoniste de la telenovela « Femme en bois« Marisa Santibáñez Villalpando; a déclaré que telenovela a été produit par Emilio Larrosa et Jaime Camil, Gabriel Soto, Maya Mishalska, Carlos Bracho, entre autres acteurs ont participé.

Cependant, lors des enregistrements et de la transmission de « Mujer de madera », Edith González grossesse de sa fille unique, Constanza Creel, c’est la raison pour laquelle elle a été forcée de quitter la telenovela.

Comme prévu, Emilio Larrosa a immédiatement commencé la recherche de l’actrice qui remplacerait Edith et après plusieurs castings, Ana Patricia Rojo a conservé le rôle.

Cependant, le public n’était pas du tout satisfait du changement car il considérait que la seule chose qu’Ana Patricia avait en commun avec Edith était la couleur des cheveux et d’autres ont souligné qu’il était difficile de remplacer l’actrice ratée.

J’ai dû faire face à de nombreux désagréments, à des choses très compliquées, mais je pense que c’est un projet qui m’a beaucoup fait grandir en tant que personne, qui m’a beaucoup fait grandir face à l’adversité et aux difficultés et qui m’a fait aimer plus que jamais les gens. qui m’a soutenu et qui m’a accompagné tout au long de ma vie », a commenté Ana dans une interview.

En effet, dans une interview pour l’émission « Ventaneando », Ana Patricia Rojo a évoqué son arrivée dans la telenovela, qui a malheureusement suscité des critiques sans fin à son encontre.

À aucun moment, quoi que ce soit n’a été enlevé à qui que ce soit, c’était simplement un cas dans lequel un personnage n’était plus joué par elle et était maintenant disponible pour l’une des actrices choisies par le producteur et la gagnante était moi », a déclaré Ana Patricia.

D’autre part, Ana Patricia Rojo a nié à l’époque que cela causerait une différence entre Edith González et elle.

Si c’était très controversé, nous avons des caractéristiques physiques très différentes et il y avait plusieurs différences entre les deux et je suis sûr qu’à aucun moment elle n’a senti qu’il y avait un problème personnel entre elle et moi. J’aurais pu le faire comme n’importe qui aurait pu le faire, c’est toujours quelque chose qui résonne un peu chez les fans », a-t-il commenté.

C’est ainsi qu’elle a également révélé à quel point il était compliqué pour elle de remplacer Edith González à l’époque en 2004.

Se lancer dans un défi comme celui qui entrait dans une telenovela diffusée aux heures de grande écoute avec toutes les conditions que nous connaissons tous, avec une protagoniste aussi chère et aimée que l’était Edith González, qu’elle repose en paix, c’était très compliqué » il admit.

Après qu’Edith soit devenue mère, elle a repris sa carrière et a commencé à travailler sur des productions telles que « Mundo de fieras », « Palabra de mujer », « Doña Bárbara », ainsi que « Camaleones », sa dernière telenovela sur Televisa.

Il faut mentionner qu’il n’est pas du tout étrange que lors des enregistrements d’une telenovela, les producteurs décident de changer une actrice ou un acteur pour une autre, même s’ils sont protagonistes de l’histoire et cela se produit pour de nombreuses raisons qui ne sont parfois pas expliquées au spectateur.

