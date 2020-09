La réaction d’Amanda Miguel au baiser de Verdaguer et Galilea | Instagram

La nouvelle que Diego Verdaguer, mari d’Amanda Miguel et Galilea Montijo ils ont donné un baiser relancé pendant quelques jours devenant viral, avant que l’interprète de « Il m’a menti » ne réagisse.

Amanda Antonia Miguel Samso est le nom complet de la chanteuse, bien qu’elle vive depuis des années à Mexico, son pays d’origine est l’Argentine, elle est née le 1er juin 1956, avec son mari Diego Verdaguer ils n’avaient qu’une fille Ana Vicoria qui a hérité des talents des deux.

Sa fille est la combinaison parfaite des deux artistes, elle ressemble beaucoup à Diego mais le look est définitivement celui d’Amanda Miguel ainsi que sa voix qui est très similaire à celle de sa mère.

La vidéo devenue tendance n’est rien de plus qu’un clip vidéo qui a été enregistré il y a longtemps où Verdaguer et Montijo s’embrassent sur les lèvres, on a beaucoup parlé de la réaction du chanteur à ce baiser.

Cependant, ce n’est pas seulement la vidéo qui a peut-être provoqué la fureur de la chanteuse Amanda Miguel mais certaines photos que le chanteur a partagées sur Instagram où il a déclaré que l’un de ses fantasmes était d’épouser la belle conductrice, et qu’à travers ledit projet, il pouvait réaliser votre rêve.

Avant la publication de plusieurs photographies que son mari avait prises, en se remémorant le clip vidéo de sa vidéo « Je vais te conquérir », une chanson de Joan Sebastian que Verdaguer a réédité, devenant un succès, cela a provoqué l’énervement de sa femme.

Chaque fois que vous voulez quelque chose, postulez-le avec tant de force et de détermination, pour faire couler les choses vers vous », fait partie du texte qu’il a écrit dans sa description.

Les premiers commentaires appréciés dans la publication viennent justement de sa femme, où il lui rappelle qu’il est marié, et qu’il ne veut pas voir son mari embrasser d’autres femmes, qu’elles soient actrices ou mannequins.

Il a également ajouté qu’il ne devait pas partager ce type de contenu car il était hors de sa réalité, mentionnant qu’il pouvait être mal interprété, et que c’était surtout de mauvais goût de l’avoir publié.

Les internautes ont tout de suite commencé à soutenir l’interprète de « El gato y yo » qui affirmait qu’il était effectivement de mauvais goût de faire de telles publications et surtout la description, assurant qu’elle avait réalisé un fantasme.

Pour cela, Amanda Miguel a assuré qu’elle n’avait rien contre Galilea Montijo dans une autre de ses réponses dans ladite publication.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

@galileamontijo est divin, ce n’était qu’une vidéo et les baisers devraient être évités dans tous les cas … juste au cas où … et pour éviter d’éventuelles « illusions », a-t-il conclu.

Diego Verdaguer a actuellement 69 ans, plusieurs internautes disent qu’il devrait accepter qu’il ne soit plus un jeune homme et qu’il n’embrasse pas d’autres femmes que sa femme, ce n’est pas la première fois qu’il partage une vidéo sur Instagram où il s’embrasse à une autre femme.

Le 14 août est la dernière publication qu’il a partagée où il apparaît avec Amanda, cependant, ils y apparaissent quand il était plus jeune et bien qu’il ait posté quelques images de sa femme, il ne l’a pas fait comme ils le recherchent actuellement depuis longtemps.

Sur YouTube et sur les réseaux sociaux, la jalousie d’Amanda Miguel a beaucoup été mentionnée, qui l’ont le plus soutenue sont ses fans féminines qui se sentent sûrement identifiées à la situation que traverse la chanteuse.

Bien que Verdaguer soit un chanteur à succès et devrait publier des chansons et des vidéos, beaucoup affirment que les baisers et les scènes coquettes devraient être laissés à d’autres acteurs, y a-t-il un problème dans son mariage plus grand que la jalousie?

Lire aussi: 10 chansons d’Amanda Miguel qu’il ne faut pas oublier en réunion