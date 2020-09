Dave East sait à quel point il est inconfortable de se faire tester pour COVID-19.

Le coronavirus est toujours une menace pour la société, bien que la distance sociale et les règles de voyage soient un peu plus laxistes maintenant qu’elles ne l’étaient auparavant. Les gens ont pu se déplacer un peu plus librement, avec un masque, bien sûr, mais ceux qui décident de quitter le pays devraient savoir qu’ils devront se faire dépister.

Dave East a frappé le « Gram » hier où il a partagé des images de lui-même en train de passer le test du coronavirus. Le rappeur Karma 3 a révélé qu’il se dirigeait vers la Jamaïque, même si une partie de cet accord est en cours de test. « Ils ont dit que je ne pouvais pas aller [Jamaica] Sans être testé. Alors on y va », dit-il.

Si vous avez déjà passé le test, vous pouvez probablement comprendre le niveau d’inconfort qui apparaît manifestement sur le visage de Dave.

Alors que Dave East célèbre la sortie de Karma 3, il a récemment révélé qu’il utilisait son temps en quarantaine pour s’enfermer dans le studio, en particulier après ses concerts d’acteur en 2019.

« Moi et Styles, nous travaillons sur Beloved Part 2, nous allons faire une suite au premier album », a déclaré East à HNHH dans une interview récente.

« Quelques autres scripts arrivent, donc je continue à faire bouger les choses. J’ai environ 2 autres projets avec lesquels j’ai terminé à 75-80% », a-t-il poursuivi. « Karma était juste celui que nous allions laisser voler en premier. Mais j’ai utilisé la quarantaine à mon avantage. Je me suis enterré dans le studio, juste en remettant l’ambiance dans mon son et cela m’a aidé parce que je ne suis pas en train de déchirer et de courir. »