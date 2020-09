«Nico, 1988» de Susanna Nicchiarelli, sur la chanteuse allemande qui a joué avec le Velvet Underground, a fait sensation à Venise en 2017 en remportant les honneurs dans la section avant-gardiste Horizons. Elle est de retour sur le Lido – maintenant dans la compétition principale – avec un autre biopic, «Miss Marx», sur la malheureuse fille cadette de Karl Marx, Eleanor, une fervente pionnière féministe interprétée par la nominée aux Golden Globes Romola Garai («L’heure»).

Le film, qui sera présenté en première mondiale samedi, raconte la relation tragique d’Eleanor Marx avec l’activiste politique et dramaturge Edward Aveling, dépeinte comme sournoise et sans fil.

En termes de ton, c’est une nouvelle approche du genre des pièces d’époque, comme le dit Nicchiarelli à Variety. Extraits de la conversation.

Vous semblez être attiré par les biopics sur les femmes en conflit, n’est-ce pas?

Oui. J’ai pensé ces derniers temps que ce serait très difficile pour moi de faire un film qui ne soit plus biographique à partir de maintenant, car c’est incroyablement stimulant et intéressant de faire un film sur une personne qui a vraiment existé. Et le défi est que les vrais personnages sont extrêmement complexes et ambivalents. Parfois, ils sont également incohérents. Ils font des choses que vous avez du mal à comprendre.

Une grande partie du travail lorsque vous écrivez sur une personne qui a vraiment existé consiste à essayer de comprendre qui était vraiment cette personne. Avec Nico, cela a été fait avec des interviews. Avec Eleanor Marx, c’était par lettres. Lettres qu’elle a écrites à d’autres personnes; des lettres à son sujet, écrites par ses amis. Vous essayez de comprendre la personne à travers ce qu’elle a produit, à la fois sur une base privée et publique, et de la façon dont les autres la voyaient. Parce qu’ils sont décédés, ce que vous faites, c’est d’essayer de mettre en évidence votre propre version de cette personne, de ce personnage. Mais en même temps, la personne a vraiment existé, vous ne pouvez donc rien inventer. Vous devez faire face à la réalité. C’est un processus très intéressant et très stimulant.

Et j’imagine qu’une partie de ce travail se fait avec votre acteur.

C’était extrêmement intéressant de travailler avec Romola Garai pour approcher la vraie Eleanor Marx et essayer de comprendre quels étaient ses sentiments. Pourquoi elle a fait ce qu’elle a fait.

Pourquoi est-elle tombée amoureuse de cet homme? Pourquoi est-elle restée avec lui, alors que tout le monde autour d’elle l’avertissait et lui disait qu’il ruinait sa vie? Aussi: pourquoi avait-elle ce type de relation avec des hommes? Quel genre de relation avait-elle eue avec son père?

Alors, comment était-ce, travailler avec Romola?

Quand Romola a lu le scénario, elle m’a dit: “Vous savez ce qu’ils disent: les films sont écrits par des professionnels, mais la vraie vie est écrite par des amateurs.”

C’est exactement le sentiment que j’avais. Et c’est pourquoi j’ai pensé que c’était le meilleur commentaire qu’elle pouvait me faire sur le scénario. Je savais qu’elle comprenait quel était le défi: la plus grande féministe de tous les temps avait une relation horrible avec son partenaire et l’a laissé la traiter très mal.

Nous sommes donc partis de cette contradiction. Eleanor avait ses côtés sombres, bien sûr. Elle avait une part autodestructrice de sa personnalité, ce qui la mettait dans cette situation. Il est extrêmement intéressant de traiter de la complexité des personnages féminins, car pendant des décennies, les personnages féminins ont été représentés – à quelques exceptions près – de manière très bidimensionnelle et superficielle.

Dans quelle mesure l’histoire d’Eleanor Marx est-elle pertinente maintenant?

Ce qui est également intéressant, c’est que cette dichotomie – l’ambivalence de ce personnage – est extrêmement moderne car Eleanor était une femme extrêmement moderne. Si vous y réfléchissez: elle ne s’est pas mariée; elle a décidé de ne pas avoir d’enfants; elle était très dévouée à sa carrière politique. Elle contrôlait sa vie. Et si vous lisez ses lettres et ses écrits: son intelligence; son ironie. C’est comme si elle vivait aujourd’hui.

«Miss Marx» est une pièce d’époque très fraîche. Quels choix avez-vous fait pour y parvenir?

Je ne voulais pas cette distance que crée habituellement la pièce d’époque. Il était très important qu’ils (les acteurs) soient naturels. Quand j’ai commencé à faire des recherches, l’image que nous obtenions du 19e siècle était basée sur des images et sur l’apparence de ces personnes.

Bien qu’il y ait des exceptions, je pense que le 19e siècle est souvent raconté comme si vous regardiez une vieille image. Mais je voulais plutôt que l’image soit très moderne, très colorée. Et je voulais qu’ils portent les costumes d’une manière très naturelle… avec leurs cheveux en désordre.

Nous avons donc travaillé à partir de peintures. Peintures impressionnistes, peintures préraphaélites. Nous avons travaillé sur ceux pour les couleurs.

Les acteurs étaient si naturels, et les dialogues m’ont beaucoup aidé parce qu’ils provenaient des vrais mots d’Eleanor et d’Edward. J’ai construit la plupart des dialogues avec du matériel original.

La musique punk rock dès le début aide également.

Oui, les Downtown Boys sont un super groupe. Ils sont très jeunes. L’un de leurs albums s’appelle «Full Communism», donc ils sont très proches des idées d’Eleanor.