Dans le premier film de Natalie Krinsky, «The Broken Hearts Gallery», Geraldine Viswanathan incarne Lucy, une hipster de 26 ans qui vit à Brooklyn avec deux colocataires, Amanda et Nadine (interprétées par Molly Gordon de «Booksmart» et Phillipa Soo de «Hamilton» , respectivement). Lucy est une galerie d’art en herbe dont la carrière prend un coup après avoir été renvoyée pour avoir porté un toast ivre en colère lors d’une ouverture, dirigée contre son ancien petit ami, Max (Utkarsh Ambudkar, «Pitch Perfect»). Elle rencontre alors Nick (Dacre Montgomery, “Stranger Things”), et après qu’ils sont devenus amis, Lucy commence à lutter avec son habitude de toujours de collectionner – la thésaurisation? – des souvenirs de relations passées. TriStar Pictures a sorti «The Broken Hearts Gallery» sur plus de 2 200 écrans ce week-end.

Dans la critique élogieuse d’Owen Gleiberman du film, il écrit que le scénariste-réalisateur Krinsky «a une voix commerciale spirituelle et animée». Et elle a beaucoup à faire ces jours-ci, en plus de faire de la presse pour «The Broken Hearts Gallery». Elle lance imminemment deux émissions de télévision, dont une dont elle n’a pas pu discuter, dont l’autre est une série limitée sur l’amitié entre Alexander McQueen et Isabella Blow. Krinsky écrit également un autre film à réaliser pour No Trace Camping, la société qui a produit «The Broken Hearts Gallery», et décrit le projet comme «essentiellement ce qui se passerait si ma mère et moi étions en train de commettre un crime à la ‘Thelma et Louise . ‘»

Elle était également très enceinte jusqu’à cette semaine, avec une date d’accouchement le 2 octobre. Mais Krinsky a eu le bébé mardi et, selon un publiciste de Sony, a participé au junket du film jeudi, et a également publié cette photo de l’hôpital.

Dans une récente interview (avant la naissance du bébé!), Krinsky a parlé de la manière surprenante dont «The Broken Hearts Gallery» s’est réunie, de l’état des romcoms et du casting de Soo comme une lesbienne.

Quelle est l’histoire d’origine de ce film?

C’est ma plus longue relation, alors voilà. J’ai écrit la première ébauche de ce film il y a plus de 10 ans quand j’avais 25 ans, et j’étais ce jeune écrivain en difficulté. J’avais rompu avec mon petit ami, déménagé dans un appartement, été renvoyé de mon travail – vraiment, le trio de Lucy qu’elle traverse dans le film. J’ai écrit ce script, et il a fini par attirer l’attention et s’est retrouvé sur la liste noire de 2011. Il y avait beaucoup de démarrages et d’arrêts, comme beaucoup de spécifications.

Il y a environ quatre ou cinq ans, No Trace Camping, une entreprise canadienne et de Los Angeles, est venue me voir et ils me disaient: «Nous adorons ce film. Et nous voulons vraiment y arriver. Et je me suis dit: “Ouais, LOL, moi aussi. Une histoire mignonne.” Et ils se sont dit: “Non, sérieusement, il vous suffit de faire une réécriture rapide et de le mettre à jour, et nous irons le diffuser.”

Quand j’ai terminé, ils m’ont dit: «Voudriez-vous un jour réaliser un film?» Et je me suis dit: «J’adorerais réaliser ce film, que dois-je faire? Dois-je, comme, jouer pour vous ou faire une bobine? » Et ils ont dit: “Il suffit de dire oui.” Et je me suis dit: «Eh bien, merci de m’avoir fait savoir ce que ça fait d’être un blanc hétéro! J’accepte ce défi sur la base de rien. »

Je n’avais jamais rien réalisé. Je n’avais même jamais dirigé la circulation de l’autre côté de la rue – personne ne me faisait confiance pour faire cela. Et c’était vraiment l’expérience la plus magique, la plus incroyable et la plus révolutionnaire.

La scénariste / réalisatrice Natalie Krinsky vue à «The Broken Hearts Gallery» x Sony Pictures Drive-In Experience au Sony Pictures Lot. Éric Charbonneau

Parlez-moi du casting de Geraldine. Vous l’aviez vue dans – quoi?

Je l’avais vue dans «Blockers», je l’avais vue dans «Hala» et je l’avais également vue dans «Miracle Workers». Et j’avais rencontré – si je suis très honnête – beaucoup, beaucoup de jeunes actrices incroyables. Mais Lucy est un personnage très spécifique. Géraldine et moi en parlons beaucoup – c’est quelqu’un qui a ses faiblesses et ses angoisses, mais c’est quelqu’un qui demande en quelque sorte au monde de l’aimer. Non pas malgré le fait qu’elle soit bizarre, mais parce qu’elle est bizarre. Et je pense que c’est quelque chose que nous n’avons pas souvent vu, en particulier dans une comédie romantique, où nous avons vu tant de femmes essayer de se tordre pour être quelque chose qu’elles ne sont pas pour un homme ou un partenaire. Et puis réalisez qu’ils devraient être eux-mêmes.

Quand j’ai rencontré Geraldine – nous nous sommes rencontrés en fait sur FaceTime, ironique dans ce monde dans lequel nous vivons maintenant – et il y avait juste quelque chose de très possédé et sage en elle. Et elle a aussi le timing comique le plus incroyable, je pense, de presque tous ceux avec qui j’ai jamais travaillé. Il y avait quelque chose à son sujet que je viens de dire: «C’est elle.

Je suis tellement excité que le monde la voie comme un acteur principal dans une comédie romantique. Parce que je ne pense pas que nous ayons jamais vu quelqu’un comme elle dans ce genre auparavant.

Avoir une Indienne australienne comme chef de file dans une comédie romantique m’a semblé important.

L’ensemble du casting se sent juste comme un groupe d’amis pour moi, et se sent comme de vraies personnes vivant à New York.

Ce n’est pas vraiment un film de Sundance – qu’imaginiez-vous comme son plan de distribution?

C’est un film plus commercial. Je pense que c’est un peu au-dessus de mon salaire – mais nous avions prévu de simplement le filtrer pour les acheteurs début mars, puis tout s’est passé. Nous avons fini par le visionner sur des liens. Et Sony est intervenu et a déclaré: «Nous l’aimons, nous le voulons et nous en sommes passionnés.»

Êtes-vous une personne romcom en général? Est-ce votre genre?

Je vis pour une romcom, en termes de consommation – je veux déployer mes ailes en tant que cinéaste et faire une variété de choses. Mais oui, il y a certainement de petits hommages à mes favoris là-dedans. J’ai grandi sur «Quand Harry a rencontré Sally» et «Bridget Jones» et «Broadcast News». Et même certains vieux sont mes préférés, comme je suis obsédé par “His Girl Friday” et “It Happened One Night”. C’est donc dans mes os depuis toujours.

Les Romcoms ont été à l’écart pendant un certain temps, puis Netflix a fait irruption et a vraiment ramené le genre. Pensez-vous qu’il y a encore un public théâtral pour les romcoms ces jours-ci maintenant que les gens peuvent les voir si facilement sur les plateformes de streaming?

Je crois toujours, peut-être désespérément, au pouvoir du cinéma. Nous avons ces beaux films de balayage comme «Tenet», qui est dans les salles de cinéma, et «Mulan», qui, en fin de compte, ne sera pas en salles. Évidemment, chacun doit faire son propre choix en ce moment, mais s’asseoir dans un théâtre et regarder une comédie est quelque chose que je pense est – dans la vie normale – un tonique. Vous vous nourrissez de l’expérience commune de rire ensemble.

Amanda (Molly Gordon), à gauche et Nadine (Phillipa Soo), à droite avec Lucy (Viswanathan). George Kraychyk

Je dois vous poser une question sur le fait de faire de Phillipa Soo une lesbienne briseur de cœur.

Oh mon Dieu. Un rêve!

Comment est-ce arrivé?

J’adorais Pippa dans «Hamilton», et elle n’avait pas vraiment joué un rôle comme celui-ci. Et j’étais aussi juste, genre, un grand fan de Molly Gordon de «Booksmart». Le personnage de Nadine, que joue Pippa, c’est cette brise-cœur, mais avec vraiment un cœur d’or. Et Pippa, quand je l’ai vue dans «Hamilton», elle avait juste un peu de cette énergie pour moi. Une fois que nous avons choisi Géraldine et que nous passions aux autres parties, je me suis vraiment réveillé – mes producteurs vous le diront – un jour, et je me suis dit: «Phillipa Soo est Nadine et Molly Gordon est Amanda. Et c’est tout!” Et ils étaient comme, “OK!”

Et vraiment quand les filles se sont réunies, Pippa s’est juste transformée en cette sorte de renarde glamour, et Molly a vraiment pris son rôle d’étudiante en droit obsédée par le meurtre avec un petit ami silencieux. Et tous les trois ensemble, la première fois que nous nous sommes tous réunis pour répéter, vous auriez pu jurer qu’ils s’étaient connus toute leur vie. C’était un dialogue rapide entre eux depuis le tout début. Et je me suis dit: «Oh, mon travail ici est terminé. Je vais juste m’asseoir et les laisser faire leur truc.

L’année dernière était idéal pour les femmes réalisatrices – les pourcentages les plus élevés jamais enregistrés. Et cette année était censée être, comme, les choses ont vraiment changé! Quel est votre point de vue sur la situation actuelle des femmes réalisatrices?

J’espère que l’état du monde en ce moment n’entravera pas les progrès que nous avons réalisés. Maintenant que j’ai fait le travail, je pense qu’il y a longtemps – je vais juste l’appeler comme je pense – le mythe de ce réalisateur masculin, mis en avant surtout dans les années 60 et 70 comme, comme, personne d’autre peut faire ce travail. Et c’est tellement difficile, et c’est inaccessible pour quiconque, sauf pour ce petit sous-ensemble de personnes.

Je pense que c’est un travail difficile. Mais il y a tellement de femmes incroyablement qualifiées que j’ai maintenant la chance d’appeler des pairs qui le font et qui le font au plus haut niveau. Et qui le font aussi d’une manière où leurs acteurs et notre équipage vivent une belle expérience. Parce que je pense qu’il n’est pas nécessaire de traiter les gens comme des ordures pour obtenir d’excellents résultats.

Je pense que le temps nous le dira, et j’espère que nous faisons le travail entre nous en tant qu’industrie pour continuer à donner du pouvoir aux voix. Pas seulement des femmes, mais des personnes de couleur et des personnes non binaires ou trans, ou peu importe le cas. Je pense qu’il y a de la place pour toutes ces voix, et j’espère qu’elles continueront d’être à l’écran parce que c’est une richesse quand elles le sont.

Et donc j’espère qu’on leur en donnera l’opportunité, parce que nous sommes depuis si longtemps abonnés à quelque chose qui ne nous dit pas que seuls les hommes peuvent le faire. C’est une poubelle absolue.

Cette interview a été éditée et condensée.