Publié le jeudi 10 septembre 2020 par Ben Pearson

Vous avez peut-être oublié cette reine du cinéma de science-fiction Sigourney Weaver joue un nouveau personnage dans James CameronEst longtemps retardé Avatar suites. C’est ce qui se passe lors de la sortie de l’actualité du casting en 2014 et que le film n’est pas encore sorti. Au lieu de cela, Cameron a déclaré « qu’elle jouait un personnage différent et à bien des égards plus difficile dans les films à venir », et maintenant il y a quelques nouvelles photos de Weaver enfilant une cascade sous-marine.

Sigourney Weaver Avatar 2 Set Photos

pic.twitter.com/qqIXRmW3D5 – Avatar (@officialavatar) 10 septembre 2020

Sigourney est de retour, bébé! Mais pas comme le Dr Grace Augustine. Ce personnage est mort à la fin du premier Avatar, qui est sorti en 2009. Son nouveau personnage mystérieux aime évidemment passer du temps sous l’eau, peut-être faire un tour avec un banshee ou un hippocampe géant (ils ont ceux sur Pandora, à droite ?).

Un jour, ces films sortiront enfin, et nous célébrerons tous le fait qu’il y a un nouveau film de James Cameron dans nos vies. Lorsque les films ont été retardés (à nouveau) plus tôt cette année en raison du COVID-19, Cameron a promis qu’ils «livreraient» – et quand James Cameron fait une promesse, vous feriez mieux d’écouter.

Avatar 2 sort en salles en décembre 2022.

