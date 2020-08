2020-08-30 23:30:04

Katy Perry et Orlando Bloom sont dans une « relation très communicative ».

Le couple se fréquentait de temps en temps depuis 2016, avant de se fiancer en février 2019, et le hitmaker de « Smile » pense que le fait d’être ouvert l’un avec l’autre est la raison de leur romance réussie.

Elle a dit: « C’est très communicatif. C’est une relation saine, frictionnelle, très ouverte, très communicative. Rien n’est balayé sous le tapis … » Même au point où c’est comme si nous devrions probablement entrer dans l’autre pièce si nous ‘ Nous allons discuter de quelque chose sur lequel nous ne sommes pas d’accord, car nous le ferons simplement en public. Mais, si nous pouvons arriver à la fin de nos vies ensemble, nous serons les plus grands professeurs les uns des autres. Les rencontres sont différentes, les amoureux du week-end sont amusants. C’est des bonbons. C’est solide. C’est comme le plat principal. »

Et Katy est « excitée » d’avoir un « lien d’amour inconditionnel » avec son bébé.

S’exprimant sur Australian 60 Minutes dans une interview préenregistrée quelques jours avant son accouchement, elle a ajouté: «Je suis juste excitée pour une nouvelle aventure et vraiment reconnaissante d’avoir déjà pu vivre, une si belle vie.

«Ce n’est pas que du jelly bean vif et pêche, soyons honnêtes. Mais je suis ravi que cet humain entre et ait un lien d’amour inconditionnel avec.

Pendant ce temps, Katy a précédemment admis qu’elle et Orlando avaient traversé un «enfer f ******» dans leur relation.

Elle a dit: Pour nous, et vous pouvez entendre que même dans «Champagne Problems», qui est une chanson sur le disque, vous pouvez entendre que nous ne montrons pas à quel point nous sommes amoureux. Nous avons traversé un putain d’enfer. Nous sommes descendus sur le tapis et sommes remontés jusqu’à présent, et c’est même le sujet de la chanson «Witness». Si je perdais tout aujourd’hui, resteriez-vous? Pourriez-vous descendre avec moi sur le tapis et remonter? Je testais déjà ça. «

