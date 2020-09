Kangana Ranaut a fait la une des journaux pour plusieurs raisons. De sa dispute avec le gouvernement du Maharashtra à l’appel au népotisme à Bollywood, elle a appelé à beaucoup d’attention. Maintenant, dans une autre interview explosive, Kangana Ranaut a réussi à attirer l’attention en qualifiant l’acteur senior Urmila Matondkar de star du «soft-porn». Dans une interview avec Times Now, Kangana a fait cette remarque en critiquant Urmila Matondkar pour avoir prétendument donné une interview désobligeante à son encontre. Cependant, cette remarque de Kangana Ranaut n’a pas été bien accueillie par beaucoup sur les réseaux sociaux.

Sur les réseaux sociaux, les internautes reprochent à Kangana d’avoir fait une telle remarque à la télévision. Un internaute a écrit: «#KanganaRanaut appelle #UrmilaMatondkar ‘Soft Porn Star’. Imaginez que se passe-t-il si quelqu’un a dit la même chose à #KanganaRanaut sur la chaîne de télévision nationale. Bien que je ne souhaite jamais que quelqu’un dise cela à qui que ce soit. Un autre a déclaré: «Urmila Matondkar est une star du soft-porn?! Kangana perd sa crédibilité! »

Un autre internaute a écrit: «Kangana tu viens d’arriver @UrmilaMatondkar est mon béguin pour l’école et l’université. Je t’aime et te respecte aussi @KanganaTeam mais avoir raison une fois ne veut pas dire que tu as raison. La langue est la clé. »

Outre les internautes, des stars comme Swara Bhasker, Anubhav Sinha et quelques autres se sont également prononcées en faveur d’Urmila Matondkar.

Chaque acteur a le droit de se produire à l’écran selon ses capacités et sa capacité de choix. Nommez une seule actrice des temps modernes qui n’a jamais montré sa peau, donc appeler #UrmilaMatondkar une actrice de “ soft porn ” est désobligeant.L’intervieweur et l’invité ont tous deux perdu la grâce. pic.twitter.com/4OYmu0aedp – Anand (@imanandrawat) 17 septembre 2020

#KanganaRanaut appelle #UrmilaMatondkar une “ star du porno soft ” Le langage utilisé par une féministe autoproclamée est assez surprenant, mais les partisans inconditionnels continueront d’ignorer et d’agir stupidement. pic.twitter.com/MTVv3pm1cn – Nimisha Ahuja (@Nims_Ahuja) 17 septembre 2020

Cette femme égoïste, grossière et arrogante, Kangana, appelle #UrmilaMatondkar une “ star du porno doux ”: “ Elle n’est pas connue pour son jeu d’acteur.

Urmila a donné tous les classiques du temps comme Pinjar, Masoom, Satya, Rangeela, kaun, Bhoot etc. Shame On U, U fausse icône féministe des andhbhakts. pic.twitter.com/OwCNAxwtFI – M. Shaqib🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@ MShaqib1) 17 septembre 2020

Kangana Ranaut. Archives SpotboyE

Source de l’image: Instagram / urmilamatondkarofficial / kanganaranaut

