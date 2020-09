Les stars de «Center Stage» Zoe Saldana, Amanda Schull, Sascha Radetsky et Ethan Stiefel se sont réunies 20 ans après les débuts du film pour discuter de la pierre de touche culturelle et du film de ballet qui change la vie. Entre les références du port de bras et du pas de trois et des histoires sur la conduite des Harleys à travers des scènes fantaisistes, la distribution a profité de ce moment pour réfléchir à des questions plus larges de représentation et de diversité dans la communauté du ballet.

S’unissant pour collecter des fonds pour l’American Ballet Theatre’s Crisis Relief Fund, un organisme de bienfaisance qui fournit une aide aux danseurs, aux équipes de production, aux musiciens, au personnel de ballet et aux professeurs touchés par les annulations du COVID-19, les acteurs ont partagé des histoires et du plaisir en coulisses des souvenirs. Mais ensuite, la conversation est devenue plus sérieuse avec une analyse réfléchie de la façon dont la «scène centrale» a aidé à dissiper les stéréotypes pour les danseurs masculins et le travail que la communauté de ballet doit encore faire pour une meilleure représentation.

Au fil des ans, Schull a révélé qu’elle était souvent approchée par des danseurs à la fin de l’adolescence pour la remercier de faire partie de «Center Stage».

CENTRE STAGE, Zoe Saldana, Ilia Kulik, Sascha Radetsky, Amanda Schull, Ethan Stiefel, Shakiem Evans, Susan May Pratt, 2000, (c) Columbia Pictures / avec la permission d’Everett Collection © Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection

«Les hommes m’approchent et me disent:« J’ai pu expliquer à mes parents pourquoi la danse était si importante et je l’ai fait à travers ce film », a déclaré Schull. «Ou s’asseoir à le regarder avec eux leur a fait comprendre pourquoi c’est devenu une telle passion pour moi, pourquoi ce ballet est si important pour moi.

Schull a continué à louer le travail de Radetsky et Stiefel sur le film, «Tout le monde ne comprend pas à quel point la danse masculine peut être puissante. Et je pense que c’est quelque chose de voir ces deux beaux danseurs masculins sur le film. Cela avait vraiment une grande importance pour beaucoup de jeunes gars inspirants.

“Nous tous qui sommes des hommes dans le monde de la danse avons des histoires de harcèlement, juste des trucs stupides en grandissant parce qu’il y a des stéréotypes associés aux danseurs masculins”, a déclaré Radetsky. «Malheureusement, ils semblent durer. Mais, «Center Stage» a été très efficace pour dissiper certains stéréotypes et ouvrir les yeux des gens sur la beauté, la puissance, l’athlétisme et d’autres vertus ineffables de la danse, et de la danse masculine en particulier.

Stiefel a confirmé: «Comme nous en avons tous discuté à cause des personnes avec lesquelles nous travaillions sur le film, à tous les niveaux, en tant que quelqu’un qui, depuis l’âge de 8 ou 9 ans, poursuivait une carrière de ballet a pris un grand sentiment de fierté. dans le fait que j’ai eu la chance de présenter la danse au plus haut niveau. Et tout ce que vous pouvez faire est de présenter votre forme d’art sous le meilleur jour possible. C’est une énorme responsabilité que je n’ai pas prise à la légère, mais en même temps, si nous parlons encore de ce film 20 ans plus tard et de certains des sujets dont nous discutons, il semble que cela a résonné.

«Center Stage» a été le premier projet de Saldana, star des «Gardiens de la Galaxie» et «Avatar» de Marvel. L’actrice a avoué qu’elle n’avait auparavant fait qu’un petit passage sur «Law & Order» avant cette partie majeure. Cependant, sa passion pour la danse a commencé très jeune mais a pris une triste tournure lorsqu’elle a déménagé à New York à 17 ou 18 ans pour poursuivre une carrière professionnelle dans le ballet.

«J’ai été incroyablement découragée par le manque de diversité dans la danse classique», a déclaré Saldana. «Alors mon cœur était brisé. J’ai l’impression que c’était mon premier chagrin. Donc, réserver “ Center Stage ” était un signe de l’univers où vous pouvez faire une offre et dire au revoir à une partie de ma vie qui avait été si fondamentale jusque-là et dire bonjour à une autre forme à propos de laquelle j’étais curieux, mais étant tellement peu sûr. «Center Stage» a scellé cet accord. »

En plus de la conversation, Poppy Harlow, présentatrice et modératrice de «CNN Newsroom», a rappelé une précédente interview avec Misty Copeland, la première danseuse principale noire de l’histoire de l’American Ballet Theatre. Dans cette conversation, Copeland a déclaré que la communauté du ballet ne célèbre pas les femmes de couleur. Elle a ensuite remis cette déclaration au casting de «Center Stage».

«Misty a raison, il n’y a pas beaucoup de diversité dans le ballet», acquiesça Schull, reconnaissant qu’elle s’inscrivait elle-même dans le «moule à l’emporte-pièce» de ce à quoi beaucoup de gens pensent lorsqu’ils entendent «danseuse de ballet». «C’est quelque chose qui devrait être changé», a déclaré Schull.

Saldana a accepté, revenant à son histoire précédente sur le désespoir qu’elle ressentait avec une communauté de danse qui ne reflétait pas la réalité de ce monde diversifié. «La représentation compte quand on est enfant», a déclaré Saldana. «C’est ainsi que vous pouvez croire que vous pouvez être président, vous pouvez sauver le monde, vous pouvez trouver un remède contre le cancer.»

Cela étant dit, Saldana a de l’espoir pour l’avenir en raison des conversations qui se déroulent aujourd’hui. «Le cœur brisé est quelque chose de très traumatisant, vous portez cela toute votre vie», dit-elle. «Mais je pense que c’est une conversation qui commence à avoir lieu dans des cercles plus inclusifs. Je pense que pendant si longtemps, les questions d’inclusion et de disparité raciale étaient des sujets que seules les personnes de couleur ou les communautés minoritaires avaient. Les plus anglo-américains s’invitent et s’associent à la conversation, c’est ce qui va apporter le changement. Le monologue de Jody Sawyer à la fin lorsque Jonathan l’invite à rejoindre la société, elle dit essentiellement qu’elle pourrait rejoindre la société et faire partie du choeur et simplement agiter un peu de rose dans les deux sens, mais elle est meilleure que cela. C’est un thème universel que chaque parent raconte à chaque enfant quel que soit son sexe, sa couleur, sa race ou sa croyance. Et c’est ce à quoi je me suis toujours accroché, même si je me suis éloigné le cœur brisé d’un environnement qui n’était pas représentatif de ce que j’étais, je savais que j’étais toujours meilleur que ça.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le monde du ballet n’avait pas grandi, Radetsky a exhorté à des changements de politique qui aborderaient le racisme systémique avant que nous puissions voir un vrai changement sans laisser la communauté artistique dans son ensemble se débrouiller: mieux et nous devons faire tellement mieux. Nous sommes au milieu d’un moment urgent et important de réflexion et de conversation sur les domaines dans lesquels nous avons échoué dans le passé et où nous échouons maintenant et comment nous pouvons améliorer les choses à l’avenir.

Regardez la conversation complète sur le changement et la diversité dans la communauté du ballet dans la vidéo ci-dessus.