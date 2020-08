En tant que mère de deux des trois enfants que Luis Miguel a eu, elle a été en mesure de mener un foyer sans père négligé pendant un certain temps, ce qui ajoute de la valeur à cette belle mère célibataire. Voir, c’est croire!

Aracely Arambula

Au cours d’une année 2020 inhabituelle, l’actrice reste calme face à la pandémie et met en évidence son état de « forme » dans lequel elle maintient son corps admiré de loin par « El Sol de México », qui sort peut-être avec une jeune femme, mais Vous n’aurez jamais l’expérience d’une quarantaine spectaculaire!

La Chule est en plein contrat commercial et publicitaire avec la chaîne de télévision ., qui diffusait jusqu’à récemment la dramatique telenovela ‘La Doña’ (2016-2020) et où elle se distingue par le talent de son interprétation d’un scénario basé sur l’œuvre du vénézuélien Rómulo Gallegos appelé «Doña Bárbara».

Arambula Lors de l’exécution de la première saison avec un large public, il a posté un cliché d’une des scènes d’Altagracia Sandoval, un personnage qu’elle joue et qui a laissé plus d’un « choqué », elle défie les bras croisés, couvrant son buste et avec un regard pénétrant Une déesse terrestre!

Ses plus de 5,3 millions de followers l’ont complimentée avec plusieurs commentaires « Oh mon Dieu quelle belle femme », « Luis Miguel tu n’auras plus jamais quelqu’un comme elle », « Quelle petite taille! » quelque chose qu’il a remercié avec des emojis de bisous et un «Merci Arafamilia, je t’aime beaucoup! Salutations et bisous de ‘La Doña’! «

La saison 2 a débuté en janvier de cette année et s’est terminée en avril, avec le même public fidèle à la «meilleure série» et à la «vedette préférée» selon les Tu Mundo Awards (2017). Son personnage avait un croisement dans une partie de la série « Le Seigneur des Cieux ».