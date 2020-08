Mexico.- Au milieu de la pandémie, les projets axés sur la création d’un impact social et motivés par les talents nationaux sont devenus un investissement précieux pour les organisations publiques et le secteur privé.

L’incertitude, les pertes humaines et la dévastation économique sont le chemin que l’urgence sanitaire Covid-19 a laissé dans son sillage, un domaine apparemment infertile où les nouvelles générations sont confrontées à la difficile tâche de proposer des alternatives qui permettent la conception de sociétés mieux préparées à la défis du futur.

Selon les chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), chaque année, plus de 3,4 millions d’étudiants dans le monde se déplacent hors de leur pays d’origine pour poursuivre des études supérieures ou se préparer dans des domaines de spécialité spécifiques. Quelque chose qui au Mexique se traduit par environ 31 200 étudiants qui quittent le territoire national avec des opportunités d’élargir leurs horizons académiques.

Cependant, au-delà des prévisions défavorables, l’arrivée de la pandémie a ouvert la voie aux gouvernements, aux organisations internationales et au secteur privé pour promouvoir plus que jamais des projets et des stimuli économiques pour les jeunes talents.

Vision technologique pour le développement

De la sphère gouvernementale, l’Agence mexicaine pour la coopération internationale au développement (AMEXCID) a mis à la disposition de la communauté une série de projets de formation par le biais de webinaires, dans lesquels elle maintient son engagement à travailler sur des initiatives de développement et des programmes sociaux. qui réduisent les écarts sociaux, favorisent l’intégration et le bien-être de la jeunesse mexicaine.

Des forums tels que la réunion Building the Future Leaders ont mis sur la table la nécessité de considérer les nouvelles générations comme des moteurs de changement face aux urgences.

D’autres initiatives visant à stimuler le talent des jeunes du pays sont le projet «Seeds for the Future», un appel lancé par l’entreprise technologique Huawei qui, au Mexique, mène en collaboration avec le ministère des Communications et des Transports, qui cherche à fournir des outils, connaissances et soutien aux jeunes dans les domaines des technologies de l’information.