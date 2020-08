Le conseil municipal de Los Angeles a officiellement annoncé ce lundi qu’une rue de la ville portera le nom de la légende de la NBA et des Lakers

Kobe Bryant aura une rue près du Staples Center, l’endroit où il a construit sa légende, etLe conseil municipal nommera la route Kobe Bryant Boulevard.

Les autorités locales ont rapporté que le segment de la rue Figueroa entre le boulevard olympique et le boulevard Martin Luther King Jr. sera renommé boulevard Kobe Bryant, comme l’a révélé Herb J. Wesson Jr., conseiller municipal du Los Angeles City Council.

«L’héritage de Kobe est plus grand que le basketball. Le boulevard Kobe Bryant rappellera à tous, petits et grands qui le parcourent, qu’il n’y a pas d’obstacle trop grand et que avec la Mamba Mentality, tout est possibleHerb J. Wesson Jr, président du conseil municipal de Los Angeles, a écrit sur les réseaux sociaux.

Figueroa St. sera bientôt Kobe Bryant Blvd. entre Olympic et MLK. L’héritage de Kobe est plus grand que le basketball. #KobeBryantBlvd sera un rappel à tous, petits et grands qui la descendent, il n’y a pas d’obstacle trop gros et qu’avec la #Mambamentalité, tout est possible. pic.twitter.com/gvekIFOU5u – Herb J.Wesson, Jr. (@HerbJWesson) 24 août 2020

Depuis cette année, le 24 août est connu sous le nom de Kobe Bryant Day à Los Angeles et dans le comté d’Orange, dans une décision prise par les décideurs politiques de la région, des mois après Mort de la légende des Lakers dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier.

On ne sait pas quand le nouveau nom de la rue sera révélé, ce qui sera sûrement Il deviendra un autre lieu de pèlerinage pour les amateurs de basket.