Ne vous attendez pas à ce que de nombreuses réponses énormes qui secouent l’univers soient révélées au cours de Le mandalorien saison 2 – il semble que showrunner Jon Favreau va garder les fans sur le crochet pendant encore quelques saisons jusqu’à ce qu’il commence à laisser tomber des révélations vraiment majeures.

Dans une nouvelle interview, acteur Giancarlo Esposito, qui joue le méchant maniant Darksaber Moff Gideon, dit que The Mandalorian développe non seulement une troisième mais une quatrième saison, et que la saison 4 est «là où vous allez vraiment commencer à obtenir des réponses».

La saison 3 de Mandalorian est l’un des secrets les moins bien gardés d’Hollywood. En avril, Favreau a révélé que la pré-production avait déjà commencé et qu’il écrivait les scripts pour une troisième saison «depuis un moment», et le mois dernier, il a répondu à quelques questions logistiques sur la façon dont cette saison pourrait rencontrer le nouveau coronavirus- exigences connexes pour une grande production comme celle-là.

Mais dans une nouvelle interview avec People hier avant la cérémonie (virtuelle) des Emmy Awards, Esposito a confirmé qu’une quatrième saison est également en préparation, tout en taquinant que c’est à ce moment-là que certaines des questions de la série trouveront une réponse.

«La prochaine saison de The Mandalorian [season 2] va être très intéressant parce que vous allez commencer à découvrir le pouvoir de l’enfant, ce que l’enfant signifie vraiment », a-t-il déclaré. «Vous allez également commencer à découvrir les origines du Darksaber que Moff Gideon possède et comment cela joue dans l’histoire précédente de Star Wars liée à The Clone Wars et à d’autres émissions. Et vous commencerez à avoir une véritable impression dramatique du territoire. Nous vivons dans un univers immense et il y a tellement de choses à explorer. Je pense donc que cette émission va commencer à jeter les bases de la profondeur et de l’ampleur qui vont venir dans la saison 3 et la saison 4, où vous allez vraiment commencer à obtenir des réponses. «

La saison 2 de Mandalorian a certainement beaucoup de chemin à parcourir, car elle est chargée d’introduire des versions en direct de personnages comme Rosario Dawson comme Ahsoka Tano, Temuera Morrison comme Boba Fett, Timothy Olyphant en tant que personnage nommé Cobb Vanth qui porte la célèbre armure de Boba Fett, Katee Sackhoff comme Bo-Katan, et Michael Biehn en tant que chasseur de primes. Avec tous ces personnages, il y a probablement beaucoup de trame de fond – et il semble que ce soit trop de trame de fond pour une saison de télévision à contenir seule.

La nouvelle saison débute sur Disney + sur 30 octobre, 2020.

