Nous supposons donc que The Masked Singer de FOX continuera à déployer les intros jusqu’à ce qu’ils soient à court de masques (ou jusqu’à la quatrième avant-première de la saison prévue pour ce dimanche 13 septembre), car mercredi, les téléspectateurs ont eu la chance de se lever. proche et personnel avec Méduse, Monstre ondulé, et Lèvres. La série devant être diffusée le mercredi 23 septembre, les trois nouvelles révélations sont maintenant ajoutées à une liste de masques de saison qui comprend Dragon, Girafe, Soleil, équipe concurrente de deux personnes Chouettes des neiges, et Pop corn. Avec Jellyfish, nous avons également une vidéo promotionnelle; et suite à cela, nous avons un aperçu complet de Squiggly Monster and Lips (pas de vidéos… encore?):

LE CHANTEUR MASQUÉ (CR: FOX)

LE CHANTEUR MASQUÉ (© 2020 FOX MEDIA LLC. CR: Michael Becker / FOX)LE CHANTEUR MASQUÉ (© 2020 FOX MEDIA LLC. CR: Michael Becker / FOX)

Mais juste au cas où vous auriez besoin d’être davantage convaincu pour consulter l’aperçu de ce dimanche pour le retour de The Masked Singer de FOX, consultez l’aperçu du groupe A suivant:

Voici un aperçu de la vidéo d’aperçu présentant nos autres concurrents cette saison également: Diablotin, Brocoli, hippocampe, champignon, Whatchamacallit, et Bébé extraterrestre. Les concurrents ont vendu plus de 281 millions de disques dans le monde combinés, sont apparus dans plus de 5475 épisodes de télévision et 151 films, sont apparus dans cinq Super Bowls de la NFL, ont quatre étoiles sur le Hollywood Walk of Fame et un a fait la liste des 100 plus influents du temps. .

En juillet, un teaser a été publié qui contenait une tonne d’indices pour faire exploser les «feux de la benne à ordures de spéculation» des téléspectateurs. Une reine des abeilles? Des champignons sur ce qui ressemble à une salade? UN OVNI? Un diamant dans le gant d’un receveur de baseball? Vieux John Lennon-comme des lunettes? Deux vieilles clés de chambre d’hôtel, une avec un « 34 » dessus? Un noeud papillon? Il y en a tellement que nous avons manqués, mais vous pouvez les attraper tous (non-Pokemon) dans le teaser ci-dessous (assurez-vous d’écouter quel hôte Nick Cannon et panélistes Ken Jeong, Jenny McCarthy et Nicole Scherzinger, et Robin Thicke avait à dire):

Au-delà de la série principale, producteur exécutif Craig Plestis a également eu quelques mises à jour sur la tournée en direct et les séries dérivées potentielles lors d’une récente interview. « La tournée en direct reviendra une fois que les restrictions seront levées, donc nous attendons avec impatience chaque fois que ce jour arrivera », a expliqué Plestis. «Quant à« Je peux voir votre voix », j’ai hâte de le diffuser. Ken [Jeong] est notre hôte sur cette émission. Il est tellement incroyable, et j’ai hâte de donner vie à cela et que l’Amérique le voie quand le moment sera venu. Quant à « Masked Dancer », nous espérons qu’il verra également le jour à un moment donné. Nous travaillons actuellement sur des créations, pour savoir à quoi cela ressemblerait, alors restez à l’écoute, et nous aurons d’autres mises à jour à venir. «

