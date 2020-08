La saison 5 de Lucifer vient d’arriver sur Netflix et non seulement la série est à la mode dans le monde entier, mais elle a également battu le record de la télévision en étant le plus grand week-end d’ouverture d’une série télévisée sur Netflix en battant The Umbrella Academy.

Pour ceux qui ne le savent pas, Lucifer est une série Netflix récupérée de Fox à partir de la saison 4. La saison 5 devrait être divisée en deux moitiés et la série a eu une deuxième reprise surprise avec la saison 6 également en préparation.

Grâce aux données exclusives de FlixPatrol, nous sommes en mesure de parcourir certains des États de la saison 5 de Lucifer lors de son week-end d’ouverture.

Il est important de noter que ces données ne sont applicables qu’à partir de la fin du mois de février 2020, lorsque Netflix a commencé son top 10 des fonctionnalités.

Au total, Lucifer a marqué 670 points lors de son week-end d’ouverture. La première place dans un pays vaut 10 points, la position 10 vaut 1 point, et ne pas être dans le top 10 vaut 0. Le webmaster de FlixPatrol fait remarquer qu’il est dommage qu’il n’ait pas obtenu 3 points de moins pour le Magic 666.

Son week-end d’ouverture signifie qu’il a battu The Umbrella Academy (qui avait 643 points) et est maintenant le premier succès sur Netflix pour une série télévisée depuis le début du top 10.

Il atteint le quatrième plus gros début du week-end d’ouverture avec The Old Guard assis à la position 1, Project Power à 2, The Kissing Booth 2 à la position 3.

La série a régné au sommet du top 10 des charts sur Netflix dans le monde à quelques exceptions près.

Les pays qui n’ont pas vu Lucifer se hisser à la première place (bien que figurant dans le top 10) étaient:

IrlandeHong KongJaponCorée du SudVietnamThaïlandeTaiwanColombie

En Irlande (qui est le seul pays anglophone répertorié ci-dessus), la série a été battue par The Fall et Dirty John.

Dans la plupart des pays asiatiques, Lucifer n’a pas été en mesure de détrôner It’s Okay to Not Be Okay.

Il ne figurait pas du tout dans le top 10 de Netflix en Allemagne, mais c’est parce qu’Amazon Prime (en quelque sorte) détient toujours les droits sur toutes les saisons ainsi que sur les saisons Netflix nouvellement créées. Netflix UK n’a pas non plus accès aux trois premières saisons qui résident toujours avec Amazon Prime.

Vous pouvez voir plus de données de ce qui est populaire dans le monde entier ici sur Quoi de neuf sur Netflix ou vous pouvez vous diriger vers nos amis de FlixPatrol qui ont encore plus de données pour vous, nerds des données.