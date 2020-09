Les quatre épisodes de la saison criminelle 2 sont maintenant diffusés sur Netflix

Vous ne savez pas quoi regarder cette semaine? Netflix vous a couvert en ce moment, avec les quatre nouveaux épisodes de la saison criminelle 2 en streaming sur le service.

Les acteurs jouant les suspects ont changé depuis la première saison. Il y a aussi quatre épisodes au lieu de trois cette fois. Cependant, il y a encore quelques similitudes, y compris les acteurs jouant les détectives tout au long de l’émission. Cela aide à ajouter un peu de cohérence, ce qui serait le cas dans un service de police basé au Royaume-Uni.

Chacun des quatre épisodes se concentre sur l’un des suspects, Kit Harington, Sophie Okonedo, Kunal Hayyar et Sharon Horgan. Ils ont tous quelque chose à cacher, des secrets qui pourraient les exposer pour qui ils sont vraiment. La police voit bien à travers eux, mais sont-ils de dangereux criminels ou sont-ils pris au mauvais endroit au mauvais moment?

Lumière et obscurité dans chaque histoire

Criminal Season 2 promet de nous apporter beaucoup des mêmes éléments dont nous sommes tombés amoureux lors de la première saison. Il aurait pu être difficile de garder notre attention lorsque l’épisode entier est dans la salle d’interview, mais c’est une émission qui a raconté une histoire profonde. Il y avait de la lumière et de l’obscurité, alors que nous essayions de déterminer si les suspects disaient la vérité ou non.

Le jeu des acteurs est exceptionnel. L’écriture est sur le point. C’est une série qui vous incitera à revenir pour plus, et cela vaut la peine de regarder la frénésie (puis de revoir ce que vous avez manqué la première fois).

Acteurs dans des rôles auxquels vous n’êtes pas habitué

L’un des avantages d’une série comme Criminal est qu’elle donne aux acteurs une chance de faire quelque chose qui n’est pas «normal» pour eux. Nous avons l’habitude de voir Harington jouer le fidèle et concentré Jon Snow. Nous sommes habitués à regarder Nayyar dans le rôle de l’adorable Raj sur The Big Bang Theory. Les acteurs ont capturé nos cœurs souvent dans des rôles plus clairs ou «bons», et maintenant nous leur avons un côté légèrement plus sombre.

Regardez les épisodes dans l’ordre ou choisissez en fonction de votre acteur préféré. Cela dépend entièrement de vous. Mais vous avez ce choix maintenant.

Criminel La saison 2 est maintenant diffusée sur Netflix.