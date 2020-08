Je déteste Suzie / Sky Atlantic

Je déteste Suzie, avec Billie Piper et Daniel Ings, sera diffusée ce soir sur Sky Atlantic, mais les fans se demandent où en Angleterre la série a été tournée.

La favorite des fans, Billie Piper, revient sur nos écrans ce soir dans une toute nouvelle émission, I Hate Suzie.

Piper joue Suzie Pickles, une célébrité mineure dont la vie change après avoir été piratée et des photos compromettantes d’elle apparaissent en ligne.

Cependant, les fans se demandent peut-être où se trouvent exactement les lieux de tournage de I Hate Suzie.

Où ai-je détesté Suzie?

I Hate Suzie a été principalement tourné à Potters Bar, Hertfordshire, une petite ville située à environ 13 miles au nord de Londres.

Selon plusieurs sources, I Hate Suzie a été filmé à deux endroits connus à Potters Bar: sur Park Avenue et Mimms Hall Road.

Potters Bar remonte au 13ème siècle et était une petite ville principalement agricole jusqu’à ce qu’elle soit reliée au Great Northern Railway en 1850.

Un peu plus de 20 000 personnes vivent dans la ville, dont les célèbres acteurs Martin Freeman et Amanda Addington, le guitariste de Suede Bernard Butler et la chaîne YouTube «SortedFood».

Emplacements des studios…

La série est produite par Bad Wolf Productions, qui étaient également derrière His Dark Materials et A Discovery of Witches.

Bad Wolf Productions a deux studios, un au Pays de Galles et un autre dans le sud de Londres, donc le tournage de I Hate Suzie a probablement eu lieu dans l’un de ces endroits.

I Hate Suzie fait ses débuts le 27 août sur Sky Atlantic.

