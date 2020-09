La première bande-annonce de WandaVision est arrivée.

La première bande-annonce officielle de la série Disney Plus WandaVision est ici.

Les stars des Avengers Elizabeth Olsen et Paul Bettany devraient reprendre leurs rôles de Wanda Maximoff et The Vision dans la série Disney Plus WandaVision. Les détails sont minces, mais on pense que WandaVision suit Scarlet Witch après les événements de Avengers: Fin de partie, le personnage créant un monde idyllique dans lequel The Vision est toujours en vie.

La première séquence officielle de WandaVision a été révélée en février dernier, mais Marvel a maintenant révélé une bande-annonce complète pour la série très attendue avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

En plus de la bande-annonce, Marvel a également publié une affiche officielle pour WandaVision. Découvrez-le ci-dessous.

WandaVision est toujours sur la bonne voie pour une sortie 2020 sur Disney Plus. La série devrait être retardée en raison de la pandémie en cours, mais une déclaration récente de Disney a confirmé qu’elle arriverait sur son service de streaming plus tard cette année.

Voici le synopsis officiel de WandaVision:

«WandaVision» de Marvel Studios associe le style des sitcoms classiques à l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants vivant leur vie de banlieue idéale – commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble.

Réalisé par Matt Shakman avec Jac Schaeffer comme scénariste en chef, WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme The Vision, Teyonah Parris comme Monica Rambeau, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Randall Park comme agent Jimmy Woo et Kathryn Hahn dans un rôle non divulgué. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré que la série mènerait au long métrage Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

WandaVision devrait être diffusé en première sur Disney Plus en 2020. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur WandaVision et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube d’Heroic Hollywood pour un contenu plus original.

Source: Marvel Entertainment

Michael Bezanidis

Michael est le rédacteur en chef de Heroic Hollywood. Quand il ne joue pas à des jeux vidéo, il écrit généralement sur le cinéma et la télévision.