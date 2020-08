Quoi de mieux que de mélanger le triste drame d’une séparation comme dans Histoire de mariage et des aventures à travers des multivers comme dans Rick et morty pour créer une série animée appelée Le multivorce. Selon un nouveau rapport, CBS All Access travaille sur une nouvelle série qui combinera le pire et le meilleur de Marriage Story et Rick et Morty dans une histoire déchirante qui amènera les enfants d’un couple marié à voyager de la Terre au royaume intergalactique. de sa mère.

Selon Deadline, The Multivorce est la prochaine série animée pour adultes du créateur de Family Guy Kirker Butler et Scott Mosier (The Grinch). Selon le rapport, la série a été décrite comme une combinaison entre Marriage Story et Rick et Morty, et comme ils l’expliquent, ce seront des chapitres de 30 minutes mettant en vedette les Gunderson, «une famille américaine apparemment normale: mère, père, trois enfants qui se font face. à la réalité compliquée du divorce », mais avec un léger inconvénient.

«Au lieu que les enfants aient à passer un week-end sur deux dans l’appartement célibataire de leur foutu père à travers la ville, ils passent un week-end sur deux avec leur reine-mère guerrière dans son très excitant (et souvent très dangereux) quelque part dans le Multivorce », expliquent-ils.

La série n’a pas encore de date de sortie mais sera diffusée via le service de streaming CBS All Access, la même plateforme qui diffuse la série The Twilight Zone, The Stand, la prochaine série basée sur le livre éponyme de Stephen King, et le série animée à venir de Star Trek: Lower Decks.