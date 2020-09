Le rêve de tout otaku est sur le point de se réaliser. Dans le but de lutter contre le vol de droits et le piratage, plus de 30 producteurs et distributeurs japonais se sont associés pour lancer «AnimeLog», la première chaîne officielle de anime et manga sur YouTube, où plus de trois mille titres gratuitement, vous avez bien lu, totalement gratuit.

Ce n’est un secret pour personne que l’industrie lutte contre des pertes de plusieurs millions de dollars dues au vol de propriété intellectuelle depuis des décennies. Bien que ce genre ait un public très spécifique, la demande mondiale est impressionnante, de sorte que les sociétés de production ont pensé que la meilleure stratégie pour éviter le piratage était de rendre le contenu accessible à tous, car s’ils perdent de l’argent, moins en auront Bénéfices généré par le marketing de la chaîne sur YouTube.

La chaîne AnimeLog est gérée par des sociétés telles que «Toei Animation», «Tezuka Productions»; Kōdansha Comics »; «Nippon Animation»; «Shogakukan-Shueisha Prod.» Et «Shinei Animations», regroupés par Analyzelog ». Bien que la chaîne soit déjà publique, son contenu est limité au pays japonais, mais pas pour longtemps. Le plan est que le canal soit libéré pour le reste du monde en 2022, en attendant, ils continueront de le nourrir avec les meilleurs titres d’anime et de manga et d’ajouter des sous-titres dans Chinois, anglais et espagnol.

Shounen, Shojo, Yuri et même des mèches

AnimeLog deviendra sûrement rapidement le Netflix de tous les otakus offrant une variété de genres pour tous les goûts et nous espérons pouvoir voir « Little Witch Academia », « Yuki Yuna », « Sakura Card » et même « The Adventures of Gigi » pour les fans de «Mahō shōjo» dans sa version originale ou au moins légale. Dans une déclaration récupérée par Variety, « Analyzelog » explique qu ‘ »il y a un problème de service de distribution vidéo illégale ces jours-ci, mais AnimeLog ne distribuera que animations sous licence officielle et fonctionnera comme un canal sécurisé que le familles ils peuvent profiter ensemble ».

Jusqu’à présent, les producteurs ont laissé les fans d’autres nations jeter un œil à la chaîne AnimeLog, où l’on trouve des titres comme «Black Jack», Basé sur le manga Osamu Tezuka; la série des années 1970 dirigée par Hayao Miyazaki, «Future Boy Conan » de Nippon; Astro Boy; Lucy de l’arc-en-ciel du sud‘ et Fables d’Esope, entre autres. La vérité est qu’elle deviendra sûrement l’une des chaînes YouTube les plus vues.

Alors que bon nombre de ces entreprises ont créé leurs propres chaînes YouTube, les studios partenaires estiment que combiner leurs catalogues et unir leurs forces accélérera la croissance de l’audience et les revenus publicitaires. Et jusqu’à présent, il est parfaitement sorti, car AnimeLog n’a pas encore commencé et accumule déjà plus de 143 mille abonnés sur plusieurs de leurs listes. En attendant, vous pouvez revivre la finale de la saison 4 de ‘Rick & Morty’

