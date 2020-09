Les Rangers devaient ramener un nouveau centre arrière lorsque Nikola Katic s’est blessé cet été – et Steven Gerrard est allé chercher Leon Balogun.

Katic manquera probablement la majorité de la saison en raison d’une blessure majeure au genou, et Gerrard voulait quelqu’un pour compléter Connor Goldson, Filip Helander et George Edmundson.

Gerrard a finalement opté pour l’expérience, amenant Balogun à Ibrox lors d’un transfert gratuit de Wigan Athletic après la fin de son accord à court terme avec les Latics.

Sur le papier, cela ressemblait à un geste sensé; Balogun a beaucoup d’expérience à 32 ans, a joué en Bundesliga avec Mayence, en Premier League avec Brighton et en Coupe du monde avec le Nigeria.

Essentiellement un arrière central physique, Balogun peut également jouer à l’arrière droit, et il a été exceptionnel lors de ses débuts contre Aberdeen en août.

Les Rangers ont la possibilité de prolonger d’un an le contrat d’un an de Balogun, et tandis que Katic sera de retour en 2021, Balogun montre la qualité pour décrocher une prolongation après avoir fait partie d’une défense qui n’a pas encore concédé un objectif de championnat ce terme.

Maintenant, l’assistant de Brighton Billy Reid – l’ancien patron de Hamilton Academical – a offert son point de vue sur Balogun, le félicitant au Sunday Mail (06/09, p56).

Photo par Andrew Milligan / Piscine via .

Reid a salué l’affichage de Balogun contre Aberdeen et prédit qu’il “ réussira bien ” dans une équipe des Rangers qui, selon lui, ne concédera pas beaucoup de buts – et pense que Balogun n’était qu’une victime de la concurrence pour les places à Brighton.

«Leon est un peu plus âgé, mais il a très bien fait ses deux premiers matchs avec les Rangers, a dit Reid. «Il n’a probablement jamais eu beaucoup de chance à Brighton si je suis honnête. Nous sommes tellement forts dans ce département.

«Leon est un gars calme qui ne perturbe pas le vestiaire. Il est très net et bien rangé à l’arrière – et a un bon rythme pour son âge. Il a très bien fait à Pittodrie lors de la première journée et fera bien dans une équipe des Rangers qui ne semble pas encaisser trop de buts », a-t-il ajouté.

Photo de Willie Vass / Piscine via .

