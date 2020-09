Tiger Shroff et Krishna Shroff sont des frères et sœurs populaires dont les photos laissent souvent les fans impressionnés. Maintenant, Krishna a partagé une photo avec Tiger de leur bon vieux temps d’enfance et a exprimé qu’elle avait toujours été fière de lui.

Écrit par



Bureau Pinkvilla



Mumbai Publié: 23 septembre 2020 13h46 La soeur de Tiger Shroff, Krishna, laisse tomber une photo d’enfance loufoque avec lui; Dit “ Fier de ma meilleure amie depuis le premier jour ”

Un jour après que Tiger Shroff a lancé sa première chanson Unbelievable, sa sœur Krishna Shroff a exprimé qu’elle était extrêmement fière de lui. Parmi les frères et sœurs populaires, Krishna et Tiger ont réussi à quitter Internet impressionnés par leurs photos. Reconnus pour leur amour commun pour le fitness, Tiger et Krishna échangent souvent de vieilles photos de leur enfance qui sont un régal visuel pour leurs fans. En parlant de cela, Krishna a partagé la photo d’enfance la plus mignonne avec son frère sur les réseaux sociaux.

Prenant à son histoire Instagram, la sœur de Tiger a partagé une photo d’enfance loufoque où la star de Baaghi 3 pouvait être vue en équilibre sur une jambe tandis que Krishna se tenait à côté de lui. Alors qu’ils souriaient et posaient tous les deux, le duo de frères et sœurs était extrêmement adorable. a été vue vêtue d’un maillot de bain avec un bonnet rouge tandis que le petit Tigre est vu vêtu d’un t-shirt blanc avec un short.Tandis que Krishna partageait ce souvenir d’enfance, elle a appelé son frère son «meilleur ami».

Elle a écrit: “Fière de ma meilleure amie depuis le premier jour”. Voir l’adorable duo de frères et sœurs l’un avec l’autre sur la photo d’enfance a laissé les internautes en admiration devant eux. Souvent, la mère de Tiger et Krishna, Ayesha Shroff, partage également des photos d’enfance de ses enfants sur les réseaux sociaux et ajoute à l’excitation des fans.

Jetez un œil à la photo d’enfance de Tiger Shroff et Krishna:

Pendant ce temps, le premier single de Tiger Unbelievable a réussi à envoûter le public car ils aimaient sa voix ainsi que sa performance. Hrithik Roshan, Tara Sutaria, Disha Patani et d’autres ont félicité Tiger pour sa polyvalence en interprétant la chanson. Pendant ce temps, il sera désormais vu dans Heropanti 2. Le film sera dirigé par Ahmed Khan et produit par Sajid Nadiadwala. Les affiches ont été publiées plus tôt en 2020. Il est prévu de sortir le 16 juillet 2021.

Lire aussi | Disha Patani aime la première chanson de Tiger Shroff Unbelievable: demande «Comment quelqu’un peut-il être si polyvalent?

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération