Après Shruti Modi et Jaya Shah, NCB appellera probablement la sœur et le beau-frère de l’acteur Sushant Singh Rajput pour enregistrer leurs déclarations. Continuer à lire!

7386 lit Mumbai Publié: 16 septembre 2020 12h09 La soeur et le beau-frère de Sushant Singh Rajput susceptibles d’être appelés par la BCN pour enregistrer leurs déclarations: Rapports

Au moment où nous parlons, Rhea Chakraborty et son frère Showik Chakraborty, ainsi que le membre du personnel de Sushant Singh Rajput – Samuel Miranda et Deepesh Sawant, sont en détention judiciaire, et après que le tribunal des sessions a rejeté leur demande de mise en liberté sous caution, les rapports suggèrent qu’aujourd’hui, Rhea et Showik devraient déposer une demande de mise en liberté sous caution aujourd’hui. Oui, deux demandes de mise en liberté sous caution distinctes seront déposées devant la Haute Cour avec un plaidoyer pour une audience d’urgence afin que l’affaire puisse être entendue demain et plus tôt, leur avocat. Satish Manshinde, avait partagé dans un communiqué qu’ils n’étaient pas pressés de demander une caution.

Maintenant dans le dernier, le NCB a convoqué l’ancien manager de Sushant Singh Rajput Shruti Modi et le gestionnaire de talents Jaya Shah pour comparaître devant le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) dans l’affaire liée à la drogue concernant la mort de l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput. Maintenant, selon les derniers rapports, le BCN appellera probablement la sœur et le beau-frère de Sushant Singh Rajput pour enregistrer leur déclaration. Oui, selon un rapport du Times Now, “NCB appellera probablement la sœur de SSR, son beau-frère” pour enregistrer leurs déclarations. ”

Jusqu’à présent, l’agence centrale d’enquête a arrêté 18 personnes dans le cadre de l’affaire SSR. De plus, lors d’une perquisition dans la ferme Pavana de Sushant Singh Rajput, le NCB avait récupéré des narguilés, des cendriers et des médicaments. D’autre part, la Commission des droits de l’homme de l’État du Maharashtra (SHRC) est susceptible d’annoncer l’ordre aujourd’hui en ce qui concerne la visite de Rhea Chakraborty à la morgue de l’hôpital où la dépouille mortelle de Sushant Singh Rajput était conservée.

#NewsAlert | NCB appellera probablement la sœur de SSR, son beau-frère pour enregistrer leurs déclarations: Sources. Mohit Bhatt avec des détails. | #BollywoodDrugTwist pic.twitter.com/8NZ1WBW0uw – TIMES NOW (@TimesNow) 16 septembre 2020

