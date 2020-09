Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .

Dani Ceballos a parlé sur le site officiel d’Arsenal de la façon dont Mikel Arteta l’a aidé à s’améliorer la saison dernière.

L’Espagnol a passé toute la saison dernière en prêt du Real Madrid. Ses performances dans la première moitié de la campagne, comme la plupart des joueurs d’Arsenal, n’étaient pas au niveau requis, mais il a changé sa saison, en particulier après Project Restart.

Les choses n’allaient pas vraiment bien entre Arteta et Ceballos au début. L’Espagnol était sur le point de revenir en Espagne en janvier alors qu’il n’était pas un habitué d’Arsenal.

Il venait de rentrer d’une blessure et Arteta a refusé de le jouer jusqu’à ce qu’il soit de retour à son meilleur. Ceballos, naturellement, était frustré mais il a admis maintenant que la décision du patron d’Arsenal était la bonne.

Il a déclaré: «Ce n’était pas facile pour moi de rejoindre l’équipe non plus parce que je sortais après une longue interruption pour blessure. J’avais l’impression que je devrais jouer mais je me trompais parce que je n’étais pas en forme. L’entraîneur a été très franc avec moi et a dit que si je me mettais en forme et que je continuais à travailler dur, j’aurais une chance de réintégrer l’équipe. “

«J’ai fini par bien performer et j’ai rendu hommage à la foi qu’il m’avait témoignée avant le match de Newcastle. À partir de ce moment, nous avons commencé à construire un bon lien entraîneur / joueur et les choses se sont bien passées pour moi personnellement. Je pense qu’il a fait de moi un bien meilleur joueur au cours des six derniers mois.

Ceballos était sans doute le meilleur joueur d’Arsenal sous Arteta après la pause. L’Espagnol a dirigé le milieu de terrain aux côtés de Granit Xhaka et sans lui, les Gunners auraient peut-être eu du mal à aller jusqu’au bout de la FA Cup.

L’homme du Real Madrid est de retour pour une autre saison en prêt. Ceballos, dans un sens offensif, peut offrir beaucoup plus qu’il ne l’a fait pour les Gunners la saison dernière.

Arteta espère que son compatriote pourra aller mieux lorsque la saison commencera ce week-end. S’il continue sa forme, Arsenal envisagera certainement un accord permanent pour lui l’été prochain, ce qu’ils auraient fait maintenant s’ils avaient eu les fonds.

Matchs d’ouverture d’Arsenal en 2020/21

Fulham (A)

12 septembre

Jambon de l’Ouest (H)

19 septembre

Liverpool (A)

26 septembre

Sheffield United (H)

3 octobre

Manchester City (A)

17 octobre

Leicester (H)

26 octobre

