La star de la panthère noire Chadwick Boseman est morte à 43 ans

C’est avec une immense tristesse que ComingSoon.net doit signaler (via The San Diego Tribune) que Panthère noire La star Chadwick Boseman est décédée tragiquement à l’âge de 43 ans. Selon sa famille, l’acteur a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a quatre ans, mais n’a jamais parlé publiquement de son combat.

« Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté de nombreux films que vous en êtes venus à aimer », sa famille a déclaré dans le communiqué. De ‘Marshall’ à ‘Da 5 Bloods’, ‘Ma’ Rainey ’d’August Wilson’ Black Bottom ’et plusieurs autres – ont tous été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. C’était l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans ‘Black Panther’. »

pic.twitter.com/aZ2JzDf5ai – Chadwick Boseman (@chadwickboseman) 29 août 2020

A l’origine l’intention de travailler derrière la caméra, Boseman est diplômé de l’Université Howard en 2000 avec un Bachelor of Fine Arts en réalisation. Son premier rôle à la télévision était sur un épisode de Troisième veille en 2003. Son premier long métrage a été réalisé dans le drame sportif de 2008 L’Express: L’histoire d’Ernie Davis. Il a reçu des distinctions pour son premier rôle dans le biopic de baseball Jackie Robinson en 2013 42, et a suivi ce portrait historique avec deux autres: en tant que chanteur James Brown en 2014 Montez, puis en tant que juge de la Cour suprême Thurgood Marshall dans Marshall de 2017.

Boseman s’est lancé dans la célébrité de l’univers cinématographique Marvel en tant que T’Challa / Black Panther, d’abord dans un rôle de soutien en 2016 Captain America: guerre civile, puis en tant que chef de file en 2018 Panthère noire. Ce dernier film dirigé par Ryan Coogler a été une étape importante pour la représentation dans la culture pop, rapportant 1,347 milliard de dollars dans le monde et faisant de la nation fictive de Wakanda et de son slogan plein d’espoir «Wakanda Forever» un mot courant. Il deviendrait également le premier film Marvel nominé pour le meilleur film aux Oscars. Boseman a repris le rôle du roi T’Challa la même année en Avengers: guerre à l’infini puis en 2019 Avengers: Fin de partie, ce dernier devenant le film le plus rentable de tous les temps. UNE Panthère noire 2 avec le retour de Coogler à la barre est actuellement en développement chez Marvel Studios, bien que la mort de Boseman jette son statut dans l’incertitude.

D’autres rôles de film pour Boseman inclus le véhicule Kevin Costner Jour du projet, Le fantasme d’Alex Proyas Dieux d’Egypte, le drame policier 21 ponts, et de Spike Lee Da 5 sangs. Sa dernière performance face à Viola Davis dans Fond noir de Ma Rainey est actuellement en post-production pour Netflix.

Bien qu’il n’ait pas encore publié de déclaration, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a apparemment changé le logo de son compte Twitter en hommage à l’acteur décédé …

Boseman lui-même a posté son dernier Tweet le 11 août à l’appui du candidat à la vice-présidence Kamala Harris, encourageant les gens à voter aux élections de 2020…

OUI @KamalaHarris! #WhenWeAllVote # Vote2020 pic.twitter.com/iOU3duBAcA – Chadwick Boseman (@chadwickboseman) 11 août 2020

(Crédit photo: .)