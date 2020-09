À un moment donné, Harley Quinn se positionnait comme l’un des personnages phares de la DCEU après que la performance de Margot Robbie ait été saluée comme l’une des rares fonctionnalités réductrices de la Suicide Squad de David Ayer. Cependant, ces plans semblent avoir été mis en attente après que Birds of Prey ait bombardé au box-office malgré le fait que le favori des fans occupe le devant de la scène. Bien que l’actrice de 30 ans occupe toujours la première place dans James Gunn’s La brigade suicide.

Si le travail du cinéaste sur Les Gardiens de la Galaxie est une indication, l’attention sera répartie entre l’équipe plutôt qu’un ou deux personnages principaux, mais là encore, tout le monde ne sortira pas vivant du film. Pourtant, la vidéo des coulisses qui a été créée à DC FanDome promet une sortie plus légère, plus aérée et tout à fait plus amusante que le premier opus sombre et sombre d’Ayer, tout en élevant la barre en ce qui concerne les pièces de théâtre.

En fait, dans une récente interview, Robbie a admis qu’une énorme scène d’action était l’une des choses les plus éprouvantes dans lesquelles elle ait jamais été impliquée, mais a promis que cela se révélerait être l’une des séquences les plus remarquables de The Suicide Squad.

«Je ne veux pas le donner. Lorsque vous regardez le film, il est probablement à mi-chemin. Il y a une séquence insensée que fait Harley, qui est l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais tournée à l’écran. Et nous l’avons tourné en quatre jours environ et je me souviens avoir regardé le calendrier et avoir dit: «Oh mon dieu, nous n’allons pas pouvoir faire ça. Cela va être impossible ». Et nous l’avons fait, mais c’était dur, et j’ai été battu à la fin, comme vraiment battu. Mais James ne faisait que m’envoyer un texto avant et il a dit que cette scène était incroyable. Toute cette séquence semble vraiment cool, alors quand vous verrez le film, vous saurez exactement de quoi je parle. «

David Ayer doit être tranquillement en ébullition que James Gunn a reçu ce qui ressemble à un contrôle créatif complet sur La brigade suicide, alors que ses efforts ont été tourmentés et finalement massacrés par l’interférence du studio. Si cela ne suffisait pas, le buzz sortant de FanDome a presque complètement atténué le discours entourant l’Ayer Cut, car les fans sont maintenant fermement concentrés sur le redémarrage en douceur fantastique au détriment de l’original fortement compromis alors que la résurgence du DCEU se poursuit. .