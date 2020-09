On dirait que Bravo devra peut-être renommer son émission à succès «Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills of the Valley» parce qu’un autre membre de la distribution RHOBH a signé un accord pour acheter un somptueux manoir dans le quartier de plus en plus cher et de célébrités d’Encino. L’acquisition de 6,5 millions de dollars par Teddi Mellencamp d’une ferme moderne frappante a été clôturée aujourd’hui, alors même qu’elle confirmait sa sortie du géant de la télévision de longue date. Le nouveau domaine est à distance d’emprunt de sucre de la maison de 8,2 millions de dollars de Kyle Richards et du manoir de 6,5 millions de dollars de Dorit Kemsley.

Entourée de ficus matures, la propriété fortifiée et entièrement fermée comprend un tout nouveau manoir d’une superficie habitable de 8 245 pieds carrés. Les équipements comprennent une mer de luminaires en laiton accouplés à un décor de style ferme moderne – de larges planchers de chêne en planches, des murs peints en blanc crème – ainsi que des armoires et des encastrés personnalisés. Au rez-de-chaussée, un bar de style Art déco occupe le devant de la scène, tandis qu’il y a aussi une cave à vin à température contrôlée, une salle de jeux, un cinéma maison et une cuisine de chef avec deux îles, toutes deux recouvertes de quartzite, et tout le haut attendu. fin des appareils en acier inoxydable.

Il y a sept chambres et 7,5 salles de bain au total, y compris une suite principale hédoniste avec son propre salon, un bar avec mini-réfrigérateur, une baignoire, un dressing de style boutique et une terrasse enveloppante avec vue sur toute la cour et la cime des arbres environnants . Les terrains de style complexe de 0,42 acres du domaine comprennent en outre une piscine d’eau salée de 50 pieds, un putting green, un terrain de sport, une pelouse, une cuisine extérieure complète et deux structures séparées de style cabanon, l’une équipée comme un salon avec sa propre cheminée, l’autre en tant que salle de massage autonome donnant sur la piscine – pour ces jours où le drame et les confessionnaux «Real Housewives» qui durent des heures deviennent trop fatigants.

Mellencamp, 39 ans, est la fille de la légende du rock John Mellencamp («Jack & Diane», «Hurts So Good») et la fondatrice du programme controversé All In Diet. Elle et son mari Edwin Arroyave – lui le PDG d’un fournisseur de services de sécurité – continuent de posséder leur maison «starter» en ville, un manoir d’Hollywood Hills qu’elle a acheté en 2017 à l’héritière milliardaire Megan Ellison. Cette propriété est actuellement disponible sur le marché libre, avec un prix demandé juste un cheveu inférieur à 6 millions de dollars.

George Ouzounian et Gina Michelle de l’Agence détenaient la liste; Mauricio Umansky et Farrah Brittany, également de l’Agence – et le mari et la fille de Kyle Richards, respectivement – ont remplacé Mellencamp.