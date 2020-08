Peu de fans de Top Chef devineraient que l’animatrice du concours de télé-réalité Bravo, Padma Lakshmi, qui est née en Inde et a connu un grand succès aux États-Unis, a commencé sa carrière en Italie.

L’Italie, en fait, est très chère au cœur de la personnalité de la télévision, pour des raisons qui vont au-delà de sa carrière.

«Top Chef» vient de terminer sa dernière saison

La saison la plus récente de Top Chef vient de se terminer en juin 2020. Débutant en mars, la 17e saison a mis en lumière 15 étoiles des saisons précédentes qui n’avaient jamais remporté le grand prix de l’émission. Le retour pour cette saison était l’occasion de se battre pour le titre convoité.

« Ce sont des étoiles, ce qui est vraiment excitant », a déclaré Padma Lakshmi à Savannah Guthrie en mars sur Today. «Vous allez connaître tous les candidats. Nous avons dix finalistes et cinq premiers, donc ils ont tous au moins atteint la dernière partie de [the show]. »

Cette saison a été tournée à Los Angeles.

«Nous avons donc beaucoup de choses à faire», a poursuivi Lakshmi, «nous tournons au Griffith Observatory, le Disney Concert Hall, nous sommes au L.A. Coliseum avec tous ces olympiens, nous avons Randall Park. . . Kelly Clarkson, je veux dire, c’est plein de [guests]. »

Padma Lakshmi a débuté sa carrière en Italie

Après avoir été mannequin en Europe à la fin des années 90, l’homme de 49 ans s’est tourné vers la télévision en Italie, animant une émission de variétés. Lors d’une conversation en juin 2020 avec Eater, Lakshmi a expliqué comment son premier grand concert en Italie l’avait préparée à accueillir Top Chef, et plus récemment, son nouveau spectacle Hulu, Taste the Nation.

«J’ai commencé ma carrière d’animatrice en Italie sur une émission en direct», a-t-elle déclaré, «et il n’y a pas eu de retard sur la bande, et ce n’était pas une question de nourriture. C’était juste une de ces grandes émissions de variétés. Et je faisais partie d’un plus grand casting.

«J’étais en quelque sorte l’acolyte de l’hôte principal. J’ai beaucoup appris sur cette émission. Et j’apprécie vraiment la conversation spontanée de la télévision en direct. Il n’y a rien pour le battre. »

Padma Lakshmi a adoré la cuisine italienne

Dans ses mémoires, Love, Loss, and What We Ate, Lakshmi a décrit la nourriture qu’elle appréciait le plus en Italie, ses textures, ses saveurs et de légères différences dans les régions du pays.

«A Milan», écrit-elle, «la brioche et les autres pâtisseries le matin, toujours accompagnées de cappuccino, ont soudainement fait de moi une gourmande. Les pâtes et les plats de viande que vous pouviez trouver dans les trattorias pour une somme modique étaient simples dans leur préparation mais délicieusement complexes en bouche.

«J’ai appris les différences régionales entre le nord et le sud et j’ai savouré tous les délicieux fruits de mer de la Ligurie.»

Lakshmi a déclaré que c’était en Italie qu’elle était devenue adulte.

«Mes années en Europe m’ont façonné en tant que femme», écrit-elle dans ses mémoires. «Je ne pense pas qu’aucune d’entre nous soit vraiment une femme quand nous atteignons dix-huit, voire vingt et un ans d’ailleurs. J’ai étudié la façon dont les femmes italiennes marchaient, si féminines et ludiques, sur un rythme indéchiffrable qui leur donnait à la fois équilibre et sex-appeal. J’étais fasciné par la culture qui m’entourait.

