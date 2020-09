Robert Downey Jr. en a officiellement terminé avec Iron Man.

La star des Avengers, Robert Downey Jr., confirme la fin de sa carrière dans Marvel.

Si ce n’était pas clair à la fin de Avengers: Fin de partie – Robert Downey Jr.en a officiellement terminé avec le rôle d’Iron Man. Au cours d’un épisode du podcast Smartless, on a demandé à la star des Avengers comment il équilibrait la vie de famille et Marvel après la disparition d’Iron Man et il avait ceci à dire:

Tout est fait.

Cela devrait certainement être décourageant pour certains, mais il y a de bonnes nouvelles pour remonter le moral des fans d’Iron Man. Alors que Downey Jr. en a terminé avec le rôle sur grand écran, la rumeur dit qu’il prête sa voix à la prochaine série animée Disney Plus de Marvel Studios, Et si…? et aurait également fait une apparition dans le prochain film solo de Black Widow via une scène supprimée de Captain America: Civil War.

Que pensez-vous du fait que Robert Downey Jr. ne revient pas en tant qu’Iron Man? Pensez-vous que les Avengers seront les mêmes sans lui? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de l’intrigue pour Avengers: Endgame:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une dernière position dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, «Avengers: Fin de partie».

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Source: Podcast Smartless

