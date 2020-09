La Supergirl de Melissa Benoist se terminera avec la saison 6 à The CW.

La dernière saison devrait comporter 20 épisodes et la salle des écrivains a déjà commencé à développer le scénario. Supergirl suit Arrow comme la deuxième série Arrowverse à se terminer. Melissa Benoist a partagé une déclaration officielle sur la fin de la série sur Instagram que vous pouvez lire ci-dessous.

Dire que cela a été un honneur de représenter ce personnage emblématique serait un euphémisme. Voir l’impact incroyable de l’émission sur les jeunes filles du monde entier m’a toujours laissé humble et sans voix. Elle a eu cet impact sur moi aussi. Elle m’a appris la force que je ne savais pas que j’avais, pour trouver de l’espoir dans les endroits les plus sombres, et que nous sommes plus forts quand nous sommes unis. Ce qu’elle représente nous pousse tous à être meilleurs. Elle a changé ma vie pour le mieux et je lui en suis éternellement reconnaissante. Je suis tellement excité que nous puissions planifier la conclusion de ce voyage incroyable, et j’ai hâte que vous voyiez ce que nous avons en réserve. Je promets que nous allons en faire une dernière saison. ♥ ️ el mayarah 💪

Que pensez-vous de la fin de Supergirl? Êtes-vous triste de voir la série Melissa Benoist partir? Descendez ci-dessous et laissez vos pensées dans la section commentaires!

Supergirl stars Melissa Benoist comme Kara Danvers / Supergirl, Mehcad Brooks comme James Olsen / Guardian, Chyler Leigh comme Alex Danvers, Katie McGrath comme Lena Luthor, Jesse Rath comme Querl Dox / Brainiac 5, Nicole Maines comme Nia Nal / Dreamer, Andrea Brooks comme Eve Teschmacher, Julie Gonzalo comme Andrea Rojas / Acrata, Staz Nair comme William Dey, Azie Tesfai comme Kelly Olsen et David Harewood comme J’onn J’onzz / Martian Manhunter.

Voici le synopsis officiel de la finale de la saison 5:

DAVID HAREWOOD DIRECTS – Supergirl (Melissa Benoist) se rend compte que pour arrêter Lex (star invitée Jon Cryer) et Leviathan, elle doit travailler avec la seule personne à laquelle elle n’aurait jamais pensé avoir confiance à nouveau – Lena (Katie McGrath). Nia (Nicole Maines) continue de rêver de Brainy (Jesse Rath) mais se débat avec ce que les rêves essaient de lui dire. Pendant ce temps, Brainy se rend compte qu’il n’y a qu’une seule façon d’arrêter Lex.

David Harewood a réalisé l’épisode avec l’histoire de Derek Simon et le téléplay d’Emilio Ortego Aldrich & Nicki Holcomb.

Supergirl est diffusé le dimanche à 21h00. sur The CW. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles concernant Supergirl et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour plus de contenu vidéo de qualité.