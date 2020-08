Il y a tellement de tendances et de défis différents qui deviennent viraux sur TikTok que, à ce stade, nous nous trouvons en train de chercher comment faire l’un d’entre eux à peu près tous les jours. Il semble que presque toutes les tendances TikTok nécessitent des fournitures spéciales ou des compétences d’édition.

Alors, imaginez notre joie en entendant parler de la tendance «Prenez une photo et créez un TikTok». Si vous vous demandez ce que c’est, il vous suffit de lire le nom de celui-ci, puis de suivre les instructions. Si ce n’est toujours pas assez clair pour vous, nous vous en expliquerons un peu plus. (À propos, le son TikTok associé à cette tendance a un langage NSFW, juste pour que vous en soyez conscient!)

Les directions sont assez claires: prenez une photo et créez un TikTok.

Il semble que cette tendance TikTok soit centrée autour d’un son TikTok particulier appelé, à juste titre, «Take a Shot and Make a TikTok» par Nategawd, Flo Rida et Lil Jon. Le concept est assez simple: vous êtes censé prendre une photo (d’alcool, au cas où cela ne serait pas évident), puis faire une vidéo TikTok. Assez facile.

Après avoir parcouru les nombreuses vidéos TikTok qui utilisent cette chanson particulière, il semble que le concept ait évolué (légèrement). De nombreuses vidéos présentent un groupe de personnes prenant des photos une par une. Soit les gens font la queue et prennent leur photo avant de s’éloigner, soit les gens alignent les tirs en ligne. Ce ne sont pas des beaux-arts, mais pour les personnes qui recherchent un moyen de consommer de l’alcool d’une manière «amusante», cette tendance offre exactement cela.

Un autre rebondissement de la tendance consiste à utiliser l’effet Face Zoom. Les gens se tiendront en groupe dos à la caméra, puis se retourneront ensemble. Celui qui est choisi par l’effet Face Zoom doit prendre une photo. C’est vraiment un jeu à boire moderne, hein? Qui savait que nous finirions par utiliser la technologie de cette manière? (Je plaisante – c’était inévitable.)

Évidemment, si vous voulez participer à cette tendance, faites-le de manière responsable et n’enfreignez aucune loi. De plus, ce n’est pas comme si vous deviez boire de l’alcool pour faire partie de la tendance. Prenez un verre de limonade! Ou de l’eau! Il est important de rester hydraté, tu sais?

