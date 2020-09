Red Skull est le véritable ennemi de Steve Rogers car le leader HYDRA est le reflet tordu de Capitaine Amérique. Johann Schmidt et Rogers ont pris le Super Soldier Serum du Dr Erskine, mais si ce dernier est devenu un modèle de force et de courage, le premier était affreusement déformé, d’où le surnom que lui avait donné Adolf Hitler. Mais pourquoi exactement cela est-il arrivé au méchant?

Eh bien, Erskine dit à Steve que c’est parce que le sérum amplifie les propriétés déjà présentes chez la personne qui le prend («le bien devient grand, le mal devient… pire»). Cependant, cela n’explique pas vraiment la transformation physique que Schmidt a subie. L’utilisateur de Reddit, u / rafael-a, a maintenant partagé ses réflexions sur la science derrière les origines de Red Skull, cependant, dans le sous-répertoire r / FanTheories, et ce qu’ils proposent est assez convaincant.

Ils suggèrent que le coup de pénicilline qu’Erskine donne à Rogers avant son traitement était la partie la plus importante du processus que Schmidt a négligée, en disant:

«Dans la scène de la transformation du maigre Steve Rogers en grand buff Captain America, il y a une petite blague où Erskine lui injecte [with] pénicilline au préalable. L’injection de pénicilline était beaucoup plus importante qu’il n’y paraît, car [the] le corps humain est plein de bactéries et le Super Serum améliorerait également les microbes. Par conséquent, ils devraient être tués au préalable.

Il est donc possible que la bactérie de Schmidt ait été amplifiée en force telle qu’elle était, ce qui l’a amenée à manger son visage et vraisemblablement son corps.

«Dans le film, il est montré que Johann‘ Red Skull ’Schmidt s’est injecté le sérum lui-même. Cela a fonctionné mais cela a également amélioré les bactéries [that] poussent de telle manière qu’ils détruisent la peau de son visage (et peut-être [his] le corps entier). Et cela l’aurait tué s’il n’avait pas été amélioré également. Son corps est donc dans une bataille constante contre les super microbes et cela a gâché son visage.