La toile d’araignée de Lionsgate attrape Lizzy Caplan, Antony Starr et Cleopatra Coleman

Juste avant le début de la production du film, la photo d’horreur de Lionsgate Araignée a commencé à construire son casting avec une liste de talents impressionnants avec Lizzy Caplan (château de Pierre), Antony Starr (Les garçons) et Cléopâtre Coleman (À l’ombre de la lune), selon The Hollywood Reporter.

Écrit par Chris Thomas Devlin (Massacre à la tronçonneuse) et réalisé par Samuel Bodin (Marianne), le film se concentre sur une petite ville où un jeune garçon commence à entendre un tapotement mystérieux de l’intérieur des murs de sa maison et développe le soupçon que ses parents cachent un terrible secret.

Caplan et Starr ont signé pour jouer le rôle des parents du garçon dans le film tandis que Woody Norman, fraîchement sorti des drames de la BBC La guerre des mondes et Poldark, est prêt à jouer Peter, le protagoniste timide au centre de l’histoire. Coleman devrait jouer le rôle de Miss Devine, l’enseignante suppléante de Peter remplaçant l’école primaire locale.

Le film devrait être produit par Roy Lee (Ça Chapitre deux) via sa bannière de production Vertigo Entertainment aux côtés de Seth Rogen (Un cornichon américain), Evan Goldberg (Bons garçons) Et James Weaver (Tir au loin) à travers le trio Point Grey Pictures et Jon Berg (Ligue de justice), tandis qu’Andrew Childs (Menace de mort) et Josh Fagen (Bloqueurs) sont mis en production exécutive.

Production sur Araignée devrait commencer plus tard ce mois-ci en Bulgarie après la fin de la production sur un autre titre Lionsgate, La lumière du diable.

Après avoir joué dans le film d’action de science-fiction Netflix mal reçu Extinction, Caplan, nominé aux Emmy Awards, est revenu à la télévision acclamée l’année dernière avec la deuxième saison de Hulu’s château de Pierre en tant que célèbre antagoniste de Stephen King, Annie Wilkes, ainsi que le drame policier à succès mixte d’Apple La vérité soit dite. En devenant le chef de file de la série d’action de Cinemax Banshee, Starr est devenu une star hors pair avec son tour en tant que super-héros maniaque Homelander dans l’adaptation d’Amazon de Les garçons et peut ensuite être vu dans le drame britannique Le père, qui devrait sortir dans les salles américaines le 18 décembre et dans les cinémas britanniques le 8 janvier 2021.

S’élevant sur la scène télévisuelle australienne, Coleman a trouvé son rôle dans la comédie post-apocalyptique de Fox Le dernier homme sur terre avec un rôle principal au cours de ses quatre saisons et peut ensuite être vu dans la comédie dramatique d’ensemble L’argument aux côtés de Maggie Q (Mort de moi), Dan Fogler (Les morts qui marchent), Danny Pudi (Babysplitters) et Tyler James Williams (L’année du mariage).

