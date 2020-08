2020-08-23 20:00:06

Liam Gallagher dit que la veuve de John Lennon, Yoko Ono, lui a dit qu’il était « idiot » de nommer son fils d’après le rockeur des Beatles.

Liam Gallagher dit que la veuve de John Lennon, Yoko Ono, lui a dit qu’il était « idiot » de nommer son fils d’après le rockeur des Beatles.

L’ancien chanteur d’Oasis, âgé de 47 ans, a rencontré Yoko en 1999, la même année où son fils aîné Lennon est né, et a affirmé que l’artiste – qui était marié à John jusqu’à ce qu’il soit abattu en 1980 – pensait que le surnom mémorable était ridicule.

Il se souvient: « Yoko a dit: ‘J’ai entendu dire que vous avez appelé votre fils Lennon’.

«J’ai dit:« Ouais », elle a dit:« Pourquoi? Vous ne pensez pas que c’est un nom un peu idiot?

«Et j’ai dit: ‘Non, c’est un peu idiot de s’appeler Yoko, n’est-ce pas? Alors Lennon ça l’est.’ »

Yoko craignait que Lennon, maintenant âgé de 20 ans, ne soit «choisi» à l’école pour son nom, mais Liam – qui a Lennon avec Patsy Kensit, ainsi que Gene, 19 ans, avec Nicole Appleton, Molly, 22 ans avec Lisa Moorish et Gemma, sept ans, avec Liza Ghorbani – ont insisté sur le fait que les enfants seraient impressionnés par le surnom.

Il a ajouté: « Et elle a dit: ‘Tu ne penses pas qu’il se fera prendre à l’école?’ Je me suis dit: « Non, il va bourdonner avec ce nom. » »

Le hitmaker ‘Shockwave’ a également révélé que Yoko préparait une « bonne tasse de thé » et a parlé de sa visite chez elle à New York.

Il a dit: « Elle m’a demandé si je voulais essayer le piano, j’ai dit: » Non, tu vas bien « . Puis elle nous a fait visiter.

« J’ai dit: » C’est une très belle photo de toi « , elle en avait beaucoup autour du piano.

« Elle avait l’air cool, Yoko, elle portait ces lunettes de soleil et un combishort et j’ai dit: ‘C’est une photo vraiment cool’ et elle a dit: ‘C’était la préférée de John’. »

Liam a déclaré que Yoko lui avait offert, à lui et à son frère aîné Noel, 53 ans, une fleur à porter au concert d’Oasis au Madison Square Garden, mais affirme que Noel – avec qui il est dans une rivalité amère depuis la séparation d’Oasis en 2009 – a refusé de la porter.

Il a déclaré au journal Sunday Mirror: « C’était son préféré et elle dit: ‘John l’a porté au concert avec Elton’. Il y en avait un pour moi et Noel, alors j’ai dit: ‘Ici, c’est de Yoko’ et il est allé , « Je ne porte pas une fleur de ****** » et il l’a lancée. «

Mots clés: Liam Gallagher, John Lennon, Yoko Ono

Retour au flux