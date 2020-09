Le prochain film Marvel pourrait être retardé à nouveau.

Un nouveau rapport indique que le prochain film solo de Scarlett Johansson sur Marvel, Black Widow, pourrait à nouveau être retardé en raison du coronavirus.

Black Widow de Scarlett Johansson devait être l’un des premiers blockbusters de l’été. Malheureusement, comme de nombreux autres films, il a été retardé en raison des inquiétudes persistantes concernant le coronavirus. Beaucoup avaient prévu que la situation serait réglée aux États-Unis avant le milieu de l’été. Cela ne s’est malheureusement pas produit et de nombreux films ont dû continuellement retarder leurs dates de sortie, plusieurs autres rumeurs étant à nouveau retardées.

Plus tôt dans la journée, un nouveau rapport de Deadline indiquait que le prochain film de Gal Gadot, Wonder Woman: 1984 serait à nouveau retardé par Warner Bros, bouleversant la programmation des films automne / hiver. Ce même rapport suggérait également que Black Widow de Scarlett Johannson pourrait également être retardée. Disney, cependant, ne le confirmerait pas, mais les experts ont prédit que les théâtres pourraient être fermés jusqu’au milieu de l’été alors que la situation avec le coronavirus continue d’évoluer. Reste à savoir si Wonder Woman emménagera ou non dans la place de Black Widow.

Que pensez-vous tous de ces nouvelles rumeurs? Êtes-vous triste d’apprendre que Black Widow pourrait encore être retardée? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du prochain film Marvel:

Dans le thriller d’espionnage «Black Widow» de Marvel Studios, Natasha Romanoff, alias Black Widow, affronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse liée à son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, le film met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Black Widow devrait sortir le 6 novembre 2020. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles concernant l’avenir de Black Widow et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube d’Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus original.

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!