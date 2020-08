Un clip Twitter avec des manifestants devant le palais de Buckingham est devenu viral, montrant des gens marchant et tenant des pancartes de protestation devant les portes du palais.

La vidéo devant Buckingham Palace a gagné plus de 3 millions de vues et a également été redistribuée sur d’autres plates-formes, attirant l’attention de tout Internet.

Alors, quand la manifestation a-t-elle été filmée et de quoi s’agissait-il?

Palais de Buckingham, Lea Fabienne, Unsplash

La “ manifestation du palais de Buckingham ” devient virale

Une vidéo de 17 secondes est devenue virale sur Twitter et voit un groupe de personnes manifester devant le palais de Buckingham.

La vidéo devant le palais a gagné 3 millions de vues depuis qu’elle a été retweetée par l’utilisateur Twitter @KarluskaP le samedi 22 août.

Le clip montre des personnes devant les portes du palais de Buckingham protestant contre le trafic sexuel.

De nombreux manifestants portent également des t-shirts blancs, ce qui suggère qu’ils appartiennent au même groupe.

La “ manifestation du palais de Buckingham ” expliquée

La manifestation devant le palais de Buckingham faisait partie de la “ Freedom For The Children Global Walk London ” qui a eu lieu à Londres le 22 août. Selon cet événement Facebook, il a débuté au London Eye à 13h30 samedi.

Les manifestants ont ensuite marché jusqu’à Parliament Street avant de se rendre au palais de Buckingham.

Les gens ont été encouragés à porter des t-shirts blancs pour montrer leur soutien et des manifestations similaires ont eu lieu dans d’autres villes, dont Liverpool et Manchester.

Pour en savoir plus sur le but de cette manifestation, ‘Freedom For The Children Global Walk London’ a écrit sur Facebook:

«Le but de cette marche pour le changement est de sensibiliser à la réalité actuelle de l’exploitation des enfants au sein de nos propres communautés et dans le monde.

«Montrons notre dévouement et notre détermination à protéger ces enfants, nos communautés les plus vulnérables, en demandant des changements et des réformes au sein de notre gouvernement et des forces de l’ordre afin de garantir que justice soit rendue de manière à réduire considérablement les cas d’exploitation des enfants tout en promouvant sensibilisation afin de mettre fin à ce problème persistant.

La guérisseuse Reiki et YouTuber Emma WhispersRed a déclaré qu’elle avait pris part au mouvement et a affirmé que la manifestation était une «marche pacifique» qui bénéficiait d’un «soutien total de la police».

Dans un message Twitter, Emma WhispersRed a expliqué:

“Ce [the protest] est d’hier. J’étais là. Ce fut une promenade paisible suivie d’une méditation de groupe commençant au London Eye jusqu’au Palace puis à Downing Street. Organisé par le groupe FB ‘Freedom For The Children’ pour #EndChildTrafficking Nous avons eu le soutien total de la police. »

Autres vidéos sur les réseaux sociaux

Une autre vidéo, partagée par l’utilisateur de Twitter @mikaytay, montre un groupe de personnes, qui semblent être les mêmes manifestants, marchant vers le palais de Buckingham.

«Filmé par ma fille hier au palais de Buckingham», a écrit l’utilisateur des médias sociaux.

Le clip montre les manifestants marchant ensemble en criant «sauvez nos enfants».

Un groupe d’activisme a filmé des manifestants à Manchester et a écrit: «Une grande participation à la marche et au rassemblement pro-liberté / protégeons nos enfants d’aujourd’hui à #ManchesterPiccadilly! Je compte environ 300 personnes.

Pendant ce temps, le musicien irlandais Jim Corr a partagé une protestation similaire de Dublin.

