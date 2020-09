Ce 2020 a emporté chiffres de divertissement que nous tous dans nos cœurs croyions immortels (ou du moins souhaitaient qu’ils le soient). Pas seulement des personnalités internationales comme Chadwick Boseman, également aux icônes nationales telles que le super et inoubliable Gus Rodríguez, dont nous avons commencé à nous souvenir (impossible de ne pas faire) dans ce Jour du joueur.

Et est-ce le héritage de Gus Rodríguez car tous les amateurs de jeux vidéo vivront pour toujours, et Il n’y avait aucun moyen que ce Gamer’s Day puisse passer sans se souvenir d’un message qu’il nous a laissé il y a quelques années précisément pour célébrer cette date.

Les mots de Gus Rodríguez pour célébrer la Journée des joueurs

« Que diriez-vous des nintendomaniacos et des nintendomaniacas, je suis Gus Rodríguez et bien, à tous les joueurs, en particulier, j’envoie un gros câlin ce jour-là. » Ces mots suffisent à tout joueur pour ressentir de la nostalgie à l’intérieur, non? Mais bon, son message ne s’est pas arrêté là parce que ne pouvait pas manquer les phrases déjà immortelles que tout amateur de jeux vidéo garde très bien dans sa mémoire.

Venir à mon prochain emploi excité … très bientôt. pic.twitter.com/VOgqPLQNnK – Gus Яodríguez (@Elgusrodriguez) 1 juillet 2019

« L’âge n’a pas d’importance, peu importe la console sur laquelle ils jouent … nous sommes tous des joueurs et je leur envoie un gros câlin », exprime-t-il avec cette joie qui le caractérise tant. « N’oubliez pas, il y a toujours une récompense au-delà de Game Over et nous sommes en contact. »

Nous vous laissons la vidéo ci-dessous, publié ce samedi dans le compte officiel de Gus Rodríguez lui-même, afin que ce joueur en vous soit rempli de souvenirs et de nostalgie.

Il y a deux ans, Gus nous a laissé cette vidéo. Joyeux #gamersday 🎮 à tous! pic.twitter.com/kfDQeVFtUO – Gus Яodríguez (@Elgusrodriguez) 29 août 2020

Rien de tel que de fouiller notre mémoire et de nous souvenir tout ce que Gus Rodríguez nous a appris dans la vie, et tout ce que nous continuons d’apprendre de lui plusieurs mois après son départ en avril dernier, pour célébrer la Journée des joueurs avec beaucoup plus de fierté. Quel que soit le jeu vidéo ou la console auquel vous jouez, la mission Aujourd’hui (et chaque jour) c’est ne pas oublier son héritage et relever le dernier défi qu’il nous a laissé à tous ses fans.