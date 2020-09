Sur le plan du travail, Kareena Kapoor Khan a été vue pour la dernière fois dans Angrezi Medium de Homi Adajania et ensuite, elle sera vue dans Laal Singh Chaddha.

Mumbai Publié: 23 septembre 2020 08:13 am La vidéo UNSEEN de Kareena Kapoor Khan de sa fête d’anniversaire montre comment être fabuleuse à 40 ans; Regarder

Kareena Kapoor Khan a récemment célébré son 40e anniversaire et des stars de Bollywood telles que Akshay Kumar, Priyanka Chopra, Kiara Advani, Anushka Sharma et d’autres se sont tournées vers les réseaux sociaux pour souhaiter l’actrice de Good Newwz. Alors que Bebo a sonné son anniversaire avec ses parents – Randhir Kapoor et Babita Kapoor, et sa sœur Karisma Kapoor, elle a plus tard célébré la journée avec Amrita Arora et d’autres amis. De plus, d’après les photos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux, nous pourrions dire que Bebo a coupé deux gâteaux délicieusement massifs – un gâteau portait le logo de Wonder Woman tandis que l’autre était un gâteau avec une robe élaborée avec des volants de couleur crème à la base et en plus, il y avait une mini Kareena dans une robe rouge.

Cela dit, nous avons maintenant mis la main sur une vidéo invisible, apparemment de ses 40 ans et dans la vidéo, Kareena est vue tenant deux bougies à la main en dansant et en posant pour une photo. Dans la vidéo, Bebo porte une tenue noire et rayonne d’une oreille à l’autre. Un jour avant son 40e anniversaire, Kareena s’est rendue sur Instagram pour publier une note alors qu’elle avait 40 ans. La note de Bebo disait: «Alors que j’entre dans ma 40e année … surtout priez et remerciez la force la plus forte là-bas pour m’avoir donné la force et remerciez mes expériences et mes décisions de faire de moi la femme que je suis … BIG 40 le rend grand.

Sur le plan du travail, Kareena Kapoor Khan a été vue pour la dernière fois dans Angrezi Medium de Homi Adajania avec Irrfan Khan, elle sera ensuite vue en train de retrouver sa co-star des 3 Idiots, Aamir Khan, pour Laal Singh Chaddha et bientôt, Bebo reprendra le tournage du film à Mumbai. Selon les rapports, Aamir Khan est revenu de Turquie, et maintenant le tournage aura lieu à Mumbai, et Aamir a demandé aux réalisateurs du film de ne garantir qu’une équipe squelettique sur les plateaux lorsque Bebo tournera.

