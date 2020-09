La 45e édition annuelle de la vitrine des studios de la BBC sera virtuelle en 2021.

Le géant de la production-distribution a révélé que son événement annuel à Liverpool – une présentation éblouissante des prochaines productions de la BBC pour les acheteurs mondiaux – deviendrait un programme virtuel de trois jours, du 22 au 24 février.

Paul Dempsey, président de la distribution mondiale de BBC Studios, a déclaré: «Il n’est tout simplement pas juste de demander à nos clients et partenaires de voyager en ces temps incertains, nous allons donc tout mettre en œuvre pour leur offrir l’expérience Showcase complète dans le confort. de leur domicile. BBC Studios Showcase est connu pour l’ampleur de son ambition et la compétence de son exécution afin que vous puissiez imaginer le plaisir que nous allons avoir à réinventer ce marché en tant qu’événement virtuel. Vous ne voudrez pas le manquer. »

L’événement exclusif, sur invitation seulement, comprendra des sessions avec les créateurs de programmes et les commissaires, ainsi que des panneaux de production et des projections de séquences et des projections complètes.

«This is Going to Hurt», la propre adaptation d’Adam Kay de son best-seller international du même nom mettant en vedette Ben Whishaw, et produit par la productrice de «Chernobyl» Sister, en association avec Terrible Productions.

«The Green Planet» de BBC Studios Natural History Unit fera également ses débuts à Showcase. La série historique d’histoire naturelle a été décrite comme «Planète Terre» du point de vue des plantes.

De plus amples détails seront annoncés dans les mois à venir.

Plus à venir.