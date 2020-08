Rocío Flores, qui était le candidat vedette de la dernière édition de ‘Survivors’, a disparu Des médias. Après avoir joué dans une interview controversée dans le magazine Hello! dans lequel elle a fait le bilan de sa vie et de sa carrière professionnelle, la fille d’Antonio David Flores et Rocío Carrasco a décidé de s’éloigner à nouveau des projecteurs médiatiques. Mais pourquoi? N’aviez-vous pas l’intention de faire le grand saut vers la télévision? Son père a été chargé de répondre à cette grande question et l’a fait dans la livraison de «Save me» diffusé ce mardi 25 août sur Telecinco.

Rocío Flores dans ‘GH VIP’

L’espace connecté avec Flores depuis sa maison, où il a dit cela il y a des mois « Elle a pris la décision de participer à ma défense de ‘Big Brother’ puis de ‘Survivors’ et pour l’instant elle est absente. » Parce que? Selon son père, l’intention de sa fille était à tout moment « Participez à l’émission de télé-réalité pour que les gens la connaissent et qu’elle ait déjà exaucé son souhait ». De cette façon, la fille de Rocío Flores aurait fait le saut à la télévision pour tenter de s’éloigner de cette image d’une personne controversée et violente. et aussi gagner de l’argent. Une fois cet objectif atteint, il préféra s’éloigner à nouveau des caméras.

La fortune gagnée jusqu’ici

Cette marche n’est pas surprenante compte tenu de l’argent qu’elle aurait accumulé ces derniers mois. Comme analysé dans «Viva la vida», elle et son père ont pris une bonne somme d’argent pour leur participation à la télévision. Selon le programme Telecinco, la petite-fille de Rocío Jurado aurait facturé jusqu’à 800 euros pour chacune de ses participations aux galas et débats défendre son père dans ‘GH VIP’, alors qu’il aurait mis 25.000 euros par semaine pour avoir concouru dans «Survivors» en tant que compétiteur stellaire. De son côté, son père aurait pris environ 800 euros pour chaque jour où il la défendait sur le plateau et il aurait facturé jusqu’à 25 000 euros par semaine qu’il était dans la maison de «Big Brother VIP».

Antonio David clarifie la colère de sa fille

Parallèle, Antonio David Flores a profité de sa présence dans ‘Save me’ pour nier une prétendue querelle qu’elle aurait gardé avec son copain dans un bar de plage à Malaga selon un témoin de «Socialité». « Il n’y a pas eu de querelle selon elle, c’est absolument faux », a-t-il commencé par dire, avant d’expliquer plus tard que « les images enregistrées datent du moment où elle est allée chercher un chargeur de portable et acheter des plats à emporter. Puis ils sont allés manger de la glace ». Le collaborateur de ‘Save me’ s’est également demandé ce que « Comment se fait-il que si ces images existent, celles de la discussion n’existent pas », essayant de détourner l’attention du témoignage fourni par l’espace Mediaset.