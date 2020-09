Il y a d’innombrables superstars qui ont refusé des concerts sur Saturday Night Live. Mais Tina Fey n’en fait pas partie.

La star d’Upper Darby, en Pennsylvanie, a fait sa marque dans le spectacle de croquis basé à New York. Non seulement en tant qu’artiste mais aussi en tant qu’écrivain. Pendant son séjour là-bas (de 1997 à 2006), Tina est devenue l’une des plus grandes stars de la comédie au monde. Elle a même eu sa propre sitcom, 30 Rock, basée sur son temps avec SNL.

Mais après SNL, Tina est passée à d’autres activités telles que jouer, écrire et réaliser des films comme Mean Girls. Bien sûr, elle était toujours amie avec le producteur exécutif de SNL, Lorne Michaels, ainsi que beaucoup de ses anciens camarades de casting, mais elle en avait fini avec la série … C’est jusqu’aux élections américaines de 2008 …

Une fois que cela est arrivé, Tina Fey était sur SNL presque tous les soirs. Mais pas en tant qu’hôte. Oh non, elle jouait la candidate à la vice-présidence Sarah Palin.

Et c’était hilarant.

Voici la vérité sur la façon dont elle a fini par marquer ce rôle … Et il s’agit d’un initié d’Hollywood au fur et à mesure.

Il y a beaucoup de spéculations sur la façon dont Tina Fey est arrivée à trouver son impression de Sarah Palin sur Saturday Night Live. Mais elle a expliqué comment cela s’était réellement passé lors d’une interview sur The Howard Stern Show en décembre 2015.

« Quand vous regardez en arrière, quelle est votre plus grande réalisation? Je parle de Saturday Night Live », a demandé Howard Stern au célèbre auteur et interprète comique.

« Pour ce qui est d’être dessus … » répondit Tina Fey en pleine réflexion. « Je dois dire que certaines de ces choses de Sarah Palin étaient probablement les plus grandes choses auxquelles j’ai jamais participé. »

« Qui a d’abord remarqué que ça ressemblait à Sarah Palin? » Demanda Howard. « Qui l’a dit à Lorne? Parce que tu devais revenir à Saturday Night Live. »

« Ouais, j’étais à 30 Rock et personne n’a même remarqué que j’étais parti. Personne ne s’en souciait. »

«Mais quelqu’un a compris que tu ressemblais à Sarah Palin?

Sarah a ensuite affirmé que le producteur exécutif de SNL, Lorne Michaels, avait commencé à comprendre que c’était une chose quand il est venu un jour dans le hall de son immeuble. Il a été accueilli par le portier qui a dit: « Sarah Palin. Tina Fey. Quel cadeau! »

Lorne a apparemment dit au portier que Tina ne travaillait plus à SNL donc ce n’était pas vraiment une chose. Mais ensuite Lorne est sorti du bâtiment et a rencontré le célèbre acteur Robert De Niro qui a dit: « Quel cadeau. »

Oui, le portier de Lorne Michaels et la star de The Godfather Part 2 ont dit exactement la même chose à propos de Tina Fey et Sarah Palin. Dans les cinq minutes qui suivirent, Lorne savait qu’il devait contacter Tina Fey pour revenir à l’émission juste pour jouer le candidat à la vice-présidence.

Tina Fey avait beaucoup à considérer lorsque des rumeurs circulaient selon lesquelles elle aurait été invitée à revenir à Saturday Night Live pour représenter Sarah Palin.

«C’est drôle parce que c’était cette chose tacite où je me promenais autour de 30 Rock en me disant: ‘Je ne sais pas. Dois-je même le faire?’ Et c’était comme si, au fait, personne ne m’avait même demandé de le faire. C’était vraiment arrogant. «

Tina a dit qu’elle et Lorne Michaels avaient parlé de la façon dont les gens faisaient la comparaison entre elle et Sarah Palin, mais on ne lui avait pas officiellement demandé de le faire. Après tout, la majorité des impressions politiques sur SNL avaient tendance à être exprimées par les membres actuels de la distribution. Ce n’est que récemment que d’autres célébrités comme Larry David, Alec Baldwin ou Woody Harrelson l’ont fait.

Mais finalement, elle a été persuadée par une plutôt bonne production de la part des gens de Saturday Night Live.

Lors de son entretien avec Howard Stern, on a demandé à Tina de révéler comment elle avait eu son impression magistrale.

«J’étais un peu comme … ‘Je ne travaille pas là-bas. Je ne fais pas d’impressions.’ Je pense que j’ai peut-être commencé à chercher pour voir s’il y avait un crochet à avoir. Parce que je regardais d’autres personnes faire des impressions [of Sarah Palin]. «

« Parce que vous faites une très bonne impression d’elle », a dit Howard à Tina.

« Mais elle a une voix comme une lame de fronde. Comme si elle avait une voix … n’importe qui peut le faire. Ce n’est pas comme faire Al Gore, ou quelque chose comme ça », a expliqué Tina. « Elle a une façon originale et amusante de parler. »

Howard a ensuite demandé à Tina si elle était allée voir un entraîneur de dialectes pour l’aider à maîtriser l’impression.

« Mon ami Paul [Pell], sa grand-mère était du Minnesota ou quelque chose comme ça. Et nous l’avons en quelque sorte mis en partenariat avec la grand-mère de Paula. «

Tina a trouvé la voix de Sarah en prenant un autre accent plat et en jouant simplement avec lui pour se rapprocher.

Comme nous le savons tous, Tina ne s’est pas seulement rapprochée … Elle a absolument cloué la personnalité politique. Cela a fini par être l’une des meilleures impressions de l’histoire de Saturday Night Live.

