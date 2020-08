Le président de la Cantabrie Miguel Ángel Revilla était aujourd’hui l’un des invités de ‘Le programme d’été’. Ana Terradillos, présentatrice de la table politique du format, s’est connectée en direct avec le politicien pour faire le point sur la dernière heure du coronavirus dans la communauté autonome qu’il dirige. Eh bien, le moins que le présentateur puisse attendre, c’est qu’une simple salutation allait être répondu par Revilla avec un coup puissant qui a laissé le journaliste presque sans voix à la première heure du matin de ce lundi 31 août.

Ana Terradillos et Miguel Ángel Revilla

Terradillos l’a salué en disant que « Il m’a manqué cet été, il n’était pas ici avec nous depuis longtemps ». À ce moment-là, Revilla a expliqué que « Vous m’avez appelé trois fois mais vous l’avez annulé 24 heures avant ». Avec ces mots, il a clairement indiqué qu’il n’avait pas participé au programme depuis que la direction de l’espace avait décidé de ne pas l’avoir quelques heures avant l’heure convenue. A cette époque, le journaliste n’a pas hésité à minimiser le sujet avec beaucoup d’humour: « Je chie mon lait, eh bien ici nous l’avons déjà ». À quel point l’entrevue a finalement commencé.

« Nous ne retournerons jamais à un verrouillage »

Dans cette conférence, Revilla a évoqué l’augmentation des cas en Cantabrie, avec un total de 1050 actifs aujourd’hui, mais a voulu rassurer sa population en déclarant que « Nous ne retournerons jamais dans un enfermement comme celui que nous avons eu pendant trois mauvais mois ». Il est clair que «les citoyens ne le supporteraient pas et que l’économie ne peut pas être arrêtée, nous devons continuer à vivre avec cette pandémie». De plus, il a dit très clairement que maintenant, « Il a des caractéristiques très différentes de celles de mars et avril ». Concernant la situation en Cantabrie, il a rappelé qu ‘ »il y a une personne dans tout le service cantabrique de l’unité de soins intensifs » et a expliqué que « tant de cas apparaissent en raison de la mobilité, il n’y avait de place pour personne en Cantabrie, que la mobilité entraîne des augmentations ».

Sur l’éducation et la pandémie

Dans le même temps, et en ce qui concerne l’éducation, l’une des questions qui préoccupent le plus les citoyens, Revilla a qualifié de « stupides » tous ces parents qui ne veulent pas emmener leurs enfants à l’école par peur de contagion. « Nous ne pouvons pas garder les enfants enfermés à la maison, pour cela nous avons pris des mesures très rigoureuses et dans lesquelles l’évolution ne peut être prédite, la vérité est que le 7 il faut aller à l’école », a déclaré le politicien, qui Il a rappelé que ces petits « vont porter un masque tous ceux de plus de 6 ans ». Il croit qu’à ce jour, « il est plus risqué de les laisser à la maison car cette étape est importante pour les enfants « .