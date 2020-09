Samedi, le président Donald Trump a déclaré que son drame de plusieurs mois avec TikTok s’était soldé par un succès, qualifiant un accord conclu entre la société de médias sociaux, Oracle et Walmart de «beaucoup pour l’Amérique». En 48 heures, Trump avait inversé sa trajectoire. La société mère chinoise de TikTok, ByteDance, affirme toujours qu’elle est catégorique sur le maintien du contrôle majoritaire de l’application – un arrangement que le président avait précédemment indiqué serait inacceptable. Lors d’une apparition sur Fox News lundi matin, le président a annoncé que l’accord ne serait pas approuvé à moins que ByteDance n’ait «rien à voir avec cela». En d’autres termes, le feuilleton TikTok de Trump reste un désordre non résolu et déroutant.

Et ce n’est même pas la seule préoccupation technologique de Trump à avoir des problèmes ce week-end. Dimanche, un juge fédéral a bloqué l’interdiction proposée par le président de WeChat, une application de messagerie utilisée par des millions d’Américains pour rester en contact avec des contacts chinois. Le juge Laurel Beeler a émis une injonction préliminaire sur l’action du président juste avant qu’elle ne prenne effet, se rangeant du côté d’un groupe d’utilisateurs de WeChat qui ont déposé une plainte en arguant que l’interdiction violait leurs droits du premier amendement. Trump avait précédemment déclaré qu’il souhaitait interdire WeChat pour protéger la sécurité nationale, mais le juge a écrit que son administration «a présenté peu de preuves» que le blocage de l’application «répond à ces préoccupations».

Tout cela montre à quel point la croisade de l’administration Trump contre WeChat et TikTok a été chaotique et politisée, après que Trump a signé deux décrets exécutifs étiquetant les applications comme menaces à la sécurité nationale le 6 août. Près de deux mois plus tard, TikTok et WeChat sont plus populaires que jamais. TikTok compte 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis, et WeChat a été téléchargé 29000 fois dans le pays dimanche, un record d’une journée, selon la société d’analyse Apptopia, qui a commencé à collecter des données en 2015.

TikTok a évité une interdiction immédiate en concluant un accord avec des entreprises américaines, une option qui n’était apparemment pas disponible pour WeChat. Après avoir rejeté une offre de Microsoft, TikTok a conclu un accord avec Oracle – dont les dirigeants sont des alliés politiques du président. La transaction, si elle est bénie par la Maison Blanche, formerait une nouvelle société appelée TikTok Global, dans laquelle Oracle et Walmart prendraient ensemble une participation de 20%, selon les trois sociétés. C’est, semble-t-il, l’une des seules choses sur lesquelles ils sont tous d’accord.

Dans une déclaration commune, Walmart et Oracle ont annoncé que TikTok Global serait «détenue majoritairement par des investisseurs américains». (Sequoia Capital et General Atlantic, deux sociétés de capital-risque américaines, détiennent déjà des participations importantes dans ByteDance.) Mais dans une annonce sur les réseaux sociaux chinois, ByteDance a déclaré que TikTok Global serait entièrement détenue par une filiale de la société, a rapporté le Financial Times. . Une fois que TikTok Global aura réalisé une offre publique initiale dans le futur, ByteDance conservera toujours 80% de participation, a déclaré la société. On ne sait pas d’où vient l’écart, et TikTok a refusé de répondre directement aux questions à ce sujet.

Ensuite, il y a la question de savoir qui contrôlera la technologie derrière TikTok, un problème au cœur des préoccupations de sécurité nationale de Trump concernant l’application. Le gouvernement chinois a récemment imposé de nouvelles règles empêchant des entreprises comme ByteDance d’exporter des technologies telles que l’algorithme de recommandation de TikTok, jetant une clé dans l’accord déjà chaotique. Malgré les nouvelles réglementations, Oracle et Walmart ont déclaré dans leur déclaration que «toute la technologie TikTok sera en possession de TikTok Global et se conformera aux lois américaines et aux réglementations en matière de confidentialité». ByteDance, en revanche, a déclaré dans sa déclaration que la proposition n’impliquerait pas de transfert de code source ou de technologie. C’est comme si chaque partie parlait à des publics différents: Oracle et Walmart essayent de plaire à Trump, qui veut TikTok entre les mains des Américains, tandis que ByteDance veut apaiser Pékin, qui ne veut pas que l’innovation locale quitte ses côtes. Le problème, bien sûr, c’est qu’il n’y a qu’une seule réalité et un seul accord final.