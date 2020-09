En août, Donald Trump a menacé de fermer TikTok à moins qu’une vente ne soit conclue avec une société américaine, invoquant des problèmes de sécurité nationale que l’application de partage de vidéos a niés. L’interdiction a été évitée samedi lorsque Trump a donné sa bénédiction à un accord établissant TikTok Global, une entité indépendante dans laquelle le géant du logiciel Oracle et Walmart prendront chacun une participation minoritaire dans l’entreprise. En vertu de cet accord, Oracle hébergera les données des utilisateurs américains dans le pays. «Ce sera une toute nouvelle entreprise. Cela n’aura rien à voir avec aucun pays extérieur, aucun pays extérieur, cela n’aura rien à voir avec la Chine », a déclaré Trump à propos de l’accord.

Comme beaucoup d’allégations de Trump, cependant, celle-ci semble un peu exagérée. Comme CNBC l’a rapporté lundi, la société chinoise ByteDance, la société mère de TikTok, détiendra toujours la majorité des parts dans la nouvelle société américaine TikTok. De plus, comme le note Axios, il est probable que le fondateur de ByteDance, Zhang Yiming, siégera au conseil d’administration de la nouvelle société – des conditions qui semblent saper non seulement les affirmations de Trump, mais aussi le secrétaire d’État Mike PompeoLes déclarations de Fox News selon lesquelles l’entité sera «contrôlée par des Américains» et que ByteDance sera un «actionnaire passif». Comme le note CNBC, lui et Trump se faufilent sur un point technique: «parce que 40% de ByteDance appartient à des sociétés de capital-risque américaines, l’administration Trump peut techniquement affirmer que TikTok Global est maintenant détenu majoritairement par de l’argent américain.

Trump a également insisté sur le fait que l’accord mettait de l’argent dans les coffres du Trésor américain. Alors que l’annonce de l’accord d’Oracle a déclaré que TikTok Global «créera plus de 25 000 nouveaux emplois» aux États-Unis et «paiera plus de 5 milliards de nouveaux dollars fiscaux au Trésor américain», Axios note que la réduction est «différée et conditionnelle», avec ByteDance annonçant lundi qu’il ne s’agit que d’une «prévision» et que toute manne réelle dépendra du développement de TikTok Global. «Faire vendre les propriétaires à une entreprise américaine» s’est transformé en une transaction complexe avec beaucoup d’implication chinoise et beaucoup de choses suspendues à une introduction en bourse qui pourrait ne jamais se produire », écrit Axios.

Dans l’ensemble, comme le note le New York Times, la prétendue menace à la sécurité nationale posée par TikTok «a moins à voir avec qui possède l’entreprise et plus avec qui écrit le code et les algorithmes», la «sauce magique» qui aurait été envisagée pour jusqu’à ce que les nouvelles restrictions chinoises sur l’exportation de la technologie d’intelligence artificielle jettent les négociations sur la mauvaise voie. Conformément à ces restrictions, ByteDance a déclaré lundi qu’Oracle inspecterait le code source de TikTok, mais qu’il ne transférerait pas d’algorithmes ou de technologie à la société américaine dans le cadre de l’accord. “Si Oracle fournit l’hébergement avec la majorité de l’ingénierie et des opérations en restant avec ByteDance, alors le seul effet de cet accord était de générer des milliards de dollars de revenus dans le cloud”, Alex Stamos, qui dirige l’Observatoire Internet de Stanford, a déclaré au Times. Et balancez-le aux amis de Trump, en plus.

