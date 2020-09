Mumbai: L’actrice de Bollywood Rasika Dugal se rendra bientôt à Coonoor, Tamil Nadu, pour un calendrier de deux mois. Elle tournera pour la deuxième saison de sa série Web à succès, Out Of Love.

Dans la première saison, elle a essayé le rôle d’un médecin, le Dr Meera Kapoor, dont la vie apparemment parfaite est secouée par la révélation de l’infidélité de son mari. La saison s’est terminée alors que Meera s’adapte à une nouvelle vie en tant que parent célibataire.

À propos de la deuxième saison, Rasika a déclaré: «J’étais ravi de jouer un rôle qui animait le récit d’une série et de vivre les rigueurs d’un long programme de tournage où vous êtes dans presque toutes les images de la série.

«Être le Dr Meera Kapoor et tenter de vivre la course émotionnellement tumultueuse dans laquelle elle évolue tout au long de la saison est un voyage que tout acteur souhaiterait. Et l’appréciation des récompenses et du public a été un énorme bonus. La deuxième saison présentera à Meera une série de défis différents et j’ai hâte de me plonger dans le matériau de cette saison. Je serai à Coonoor pendant deux mois pour le tournage. Après avoir été enfermée chez moi pendant tant de mois, j’attends avec impatience la beauté des collines », a-t-elle ajouté.

Elle attend également la diffusion de ses autres projets «Mirzapur Saison 2» et «A Convient Boy» de Mira Nair.

–IANS