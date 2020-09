L’acteur Michael Lonsdale est décédé; filmé avec Orson Welles, Buñuel et Truffaut, entre autres

▲ À gauche, avec Anthony Hopkins dans The Bunker en 1981; à droite, en 2011 à la Mostra. Photo .

De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 22 septembre 2020, p. 7

Michael Lonsdale était une figure avec une présence inoubliable. Il incarnait des personnages si différents, allant d’un méchant mégalomane dans James Bond, à un moine cistercien dans Des hommes et des dieux. L’acteur français d’origine britannique est décédé hier à l’âge de 89 ans, chez lui à Paris.

Lonsdale a joué plus d’une centaine de personnages au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il est né à Paris le 24 mai 1931. Il joue aussi souvent dans de brillants seconds rôles, sous la direction d’Orson Welles, Steven Spielberg, François Truffaut, Luis Buñuel, Jean-Pierre Mocky, Marguerite Duras et Louis Malle.

Après avoir vécu en Grande-Bretagne, sa famille s’installe au Maroc en 1939. Il y passe toute la Seconde Guerre mondiale.

A son retour en France en 1947, il se croit destiné à la peinture. Une rencontre avec un prêtre a changé son destin. «J’aimais les acteurs et les films, mais je ne m’imaginais pas un acteur. Était très timide.

Par l’intermédiaire d’un ami de mes parents qui m’avait un jour emmené à la messe, j’ai rencontré un prêtre dominicain qui m’a dit ce que je voulais entendre, a déclaré l’acteur au Figaro en 2015.

Bientôt, il a commencé à se démarquer à la fois au théâtre et au cinéma. Grâce à ses compétences bilingues, elle a pu accepter des rôles dans des films francophones et anglophones. En 1962, il jouait un prêtre dans The Trial, une adaptation du roman de Franz Kafka réalisé par Orson Welles.

Interprète religieux mais multiforme

Michael, baptisé à 22 ans, était un catholique qui a profité de la caméra à plusieurs reprises pour transmettre sa foi. Certains des rôles ecclésiastiques que Lonsdale a joué étaient un abbé bibliophile dans Le nom de la rose de Jean-Jacques Annaud; Cardinal Barberini dans le film Galileo, de Joseph Losey, et a été récompensé par le César du meilleur second rôle (équivalent français de l’Oscar) du frère Luc Dochier dans Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois.

Bien qu’il ait rendu sa foi publique, Lonsdale ne s’est jamais senti empêché d’accepter des personnages transgressifs ou anticléricaux.

Dans la vaste filmographie qui a traversé sa carrière – plus de 100 films -, il y avait aussi des superproductions qui ont ouvert les portes au public mondial. L’acteur était également le rival de James Bond dans Moonraker, comme Hugo Drax.

Lonsdale s’est distingué en restant à l’écart du milieu artistique, qu’il qualifiait de «cette grande famille d’acteurs … parfois je me sens très déplacé, sans avoir du tout l’esprit de plaisanterie ou le moindre goût pour la grande farce, au point d’atteindre se sentir très mal à l’aise. J’ai toujours été terrifiée par le copinage entre acteurs ».

Le dernier film sur lequel il a travaillé était Sculpt, réalisé par Loris Gréaud, dans lequel il a joué aux côtés de Willem Dafoe.