L’acteur Fernando Colunga est surpris en chantant et en dansant sur vidéo | .

Au fil des ans, Fernando Colunga a laissé une grande partie du public de la télévision sans voix grâce à ses performances, mais peut-être ne vous attendiez-vous pas à le voir chanter et aussi danser, quelque chose de rare en lui mais apparemment un autre de ses dons.

Connu comme l’un des galants de la Savons TV mexicain Fernando Colunga Pendant des années, il a volé le cœur de ses fans grâce à ses performances, qu’il soit le protagoniste ou l’antagoniste de l’histoire, comme on l’a vu dans ses dernières œuvres.

Il y a des pages dans Instagram qui lui est dédié, où des photographies et des vidéos du bel acteur sont partagées, vous vous souvenez sûrement surtout de lui pour avoir été un couple de Gabriela Spanic, Lucero et Thalía, bien sûr dans le Savons TV.

Cela peut vous intéresser: Vidéo Le visage amoureux de Fernando Colunga quand il voit Thalía

La vidéo dans laquelle Fernando Colunga apparaît à la fois dansant et chantant a été partagée sur YouTube, via la chaîne de Mary Mardorre, elle a la description suivante.

Selon son ami Lucero, Fernando Colunga ne danse ni ne chante, mais il ADORE !! Dans cette vidéo on voit que si elle danse et chante, et malgré ça, on adore !!!

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Bien que chanter et danser ne soient pas son point fort à coup sûr, quand il l’a vu, ses fans étaient excités, bien qu’ils aient assuré que Lucero avait raison et qu’en fait il n’avait pas fait l’un ou l’autre, cependant, il a été pardonné parce qu’il était assez beau.

Quelque chose sur lequel de nombreux internautes ont convenu dans la zone de commentaire vidéo était si Fernando Colunga Il aurait voulu se consacrer au chant, il aurait réussi, car c’est une personne très engagée dans son travail, disciplinée et dévouée dans tout ce qu’il fait.

Bien sûr, sachant que Fer a vaincu, je suis presque sûr qu’il l’a fait. Il est studieux et discipliné. J’aurais réussi », a écrit l’un des internautes.

Ce commentaire à son tour a été fait par Lucero, lorsqu’il a partagé quelques secrets de la telenovela « La Dueña » qui a été rediffusée après 10 ans, et qui jusqu’à présent est devenue l’une des plus regardées, avec Lucero, Fernando Colunga et en tant qu’antagoniste principal, nous trouvons Gabriela Spanic.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il y a des années, Fernando avait eu l’opportunité de jouer dans « La Usurpadora » aux côtés de Gabriela Spanic, ainsi qu’avec Lucero avec qui il travaillait dans le feuilleton d’époque appelé « Alborada ».

On sait peu de choses sur la vie privée de l’acteur, Colunga est généralement assez fermé avec les médias en ce qui concerne sa famille, pour cette raison certaines rumeurs se sont répandues qui ont remis en cause sa s3xsuaIité, ces commentaires les ont épargnés. l’acteur, donc à de très rares occasions, les médias ont osé lui poser directement la question puisqu’il a décidé de ne parler d’aucune question liée à sa vie personnelle.

Pendant des années, Fernando a remporté le titre d’homme de premier plan des feuilletons roses, qui apparemment perdra bientôt parce que de nouveaux talents envahissent la télévision, nous parlons de José Ron qui, petit à petit, a grimpé des protagonistes comme Colunga en faisant pas mal histoires d’amour roses que le public féminin aime tant.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Cependant, il ne fait aucun doute que le protagoniste de María la del Barrio restera à jamais dans le cœur des téléspectateurs, qui ont même fantasmé sur lui.

Qu’il soit acteur, chanter ou danser même s’il ne le fait pas parfaitement, Fernando Colunga trouvera toujours un moyen de voler le cœur du public avec ses projets, feuilletons, séries ou films et restera à jamais dans les mémoires comme le leader des galants, selon à une grande partie du public féminin.

Lisez aussi: C’était la relation controversée de Fernando Colunga avec un politicien