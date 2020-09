L’actrice Bella Thorne partage une photo avec 2 femmes au lit | .

Comme vous le savez bien, la chanteuse, actrice et mannequin Bella Thorne a partagé sur son compte officiel de Instagram Une publication de plusieurs photographies, dans l’une d’elles il apparaît avec deux femmes au lit, a fait sensation parmi ses admirateurs.

Bella Thorne est l’un des protagonistes du nouveau film de la plate-forme de Netflix, qui en fait c’est la deuxième partie, la première créée en 2017 vous le reconnaîtrez sûrement: La baby-sitter: Killer Queen qui a été publié récemment.

L’interprète de « Whatch me » est connue non seulement pour sa carrière et ses apparitions dans Disney mais aussi pour être une femme extrêmement libérale en termes de sexualité car elle se considère comme pans3xuaI, c’était une nouvelle qui a beaucoup donné à parler dans le show business .

La publication de Bella a été faite il y a quelques semaines, 28 pour être exact, elle est proche d’atteindre un million de semblables. C’est la première photographie, peut-être la plus importante de la publication qu’elle a faite, puisque Bella et sa compagnie étaient allongées sur un lit.

D’après ce que l’on peut voir sur les clichés du mannequin, ils sont allongés sur le lit, la photo a été prise d’en haut donc les trois belles femmes qui sont assez souriantes profitent du moment, elles portent toutes des sous-vêtements assez pr0voc @ tive, cependant tous les trois sont vraiment mignons.

Film photo goutte !!! Hier soir nous avons enveloppé de félicitations à l’équipage un travail bien fait », traduction et description de votre publication.

Dans ledit film, dont le nom n’a pas été indiqué dans la publication elle-même, dans laquelle ses fans ont demandé ce que c’était, Bella porte un look « sombre », ses cheveux étaient noirs avec deux reflets bleus dans la partie en face, sa couleur naturelle est le rouge et bien que ce look lui va bien, il ne fait aucun doute que le naturel est bien meilleur.

Bien que la jeune actrice n’ait que 22 ans, elle a eu une longue carrière non seulement dans la musique mais aussi dans le théâtre, même si elle s’est un peu plus concentrée sur cette dernière, certains considèrent qu’elle fait déjà partie de la guilde des célébrités. millionnaires.

Il a récemment décidé de lancer son OnlyFans, une page qui, comme son nom l’indique, est dédiée uniquement et exclusivement à ses fans qui paient un montant mensuel pour accéder à son contenu, qui peut apparemment varier entre des photographies intimes et des vidéos dans ce cas de Bella. Thorne, qui en serait à son premier mois, a gagné environ 1 million de dollars.

Un autre détail que vous ne saviez probablement pas est que Bella est entrée dans le monde des films pour adultes, pas précisément du théâtre mais plutôt de la réalisation, elle a également écrit un livre intitulé « Autumn Falls » destiné directement aux adolescents et bien que ce ne soit pas une biographie en il y a partagé plusieurs histoires personnelles, il a écrit deux autres livres qui faisaient partie de cette série.

Si la chanteuse est connue pour être quelque peu «rebelle», elle est aussi une femme responsable malgré son jeune âge, et une adepte de la philanthropie, elle soutient les animaux à travers la «Humane Society of the United States». « En plus de deux autres organisations » Kystic Fibrosis Foundation « et » The Nomad Organization « , celles-ci se consacrent au soutien des enfants en Afrique, à la nourriture, à l’éducation et au soutien liés à leur santé.

Bella Thorne n’est pas seulement une jeune femme qui vit en profitant des plaisirs de la vie, c’est une personne qui prend soin des non protégés et met «un grain d’aide» pour que les autres aient une vie meilleure, ses actions sont à admirer.

