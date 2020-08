L’actrice Cecilia Romo perd la bataille contre le virus | Instagram

La maison de production Televisa est de nouveau habillée en deuil après que l’actrice Cecilia Romo ait perdu la vie après une longue bataille contre le virus.

L’actrice de 74 ans Cecilia Romo Pendant plusieurs mois, elle s’est battue sans relâche pour surmonter les diverses complications survenues après avoir su qu’elle était porteuse du virus.

C’est au petit matin de ce dimanche que l’on apprit que l’histrionic mexicain, Ceci, a finalement perdu le combat après avoir tenté de surmonter les problèmes de santé qui l’affligeaient.

L’annonce a été rendue publique après que l’Association nationale des interprètes du Mexique (ANDI) a diffusé un message dans lequel il a exprimé ses condoléances à sa famille.

C’est sa fille Claudia Romo Edelman, qui a reçu les échantillons de soutien de ladite association, après qu’elle eut confirmé que sa mère, l’actrice Cecilia Romo, était allé au paradis ce matin.

La comédienne de feuilleton et de théâtre a eu plusieurs crises qui l’ont gardée à l’hôpital pendant environ 90 jours. Récemment, la dernière fois, l’actrice aurait été libérée, mais son état s’est aggravé à un moment donné alors qu’elle était à la maison.

Le Conseil #Directive et le Comité #Vigilance de @ANDIMexico, communiquent la mort sensible de l’interprète Ceci Romo. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis Citez le message de l’association.

Malheureusement, une série de complications a contribué à l’état délicat de santé de l’artiste, qui a consolidé une carrière sur le petit écran.

Selon les rapports qui auraient été rendus publics au cours des derniers mois, c’est que Ceci Romo se battait ces derniers jours contre un champignon appelé candida, qui est apparemment devenu résistant aux antibiotiques, donc elle était même sous hémodialyse.

L’actrice aurait auparavant passé le diagnostic après avoir présenté trois hémorragies et avoir nécessité des transfusions sanguines considérables.

Malgré cela, Ceci a pu rentrer chez elle début juillet, le diagnostic était encourageant pour l’actrice qui aurait apparemment déjà surmonté le plus difficile, cependant, peu de temps après sa sortie, elle a dû être de nouveau transférée à l’hôpital pour un insuffisance cardiaque.

En plus d’une crise cardiaque, elle a ensuite conduit à une insuffisance rénale, sa santé était délicate et sa fille Claudia Romo a demandé à tous ses disciples de prier pour sa santé.

Il y a six jours à peine, la fille de l’actrice Cecilia Romo», Claudia Romo Edelman, partenaire sentimentale de l’un des hommes les plus importants des médias américains, Arthur Sulzberger, rédacteur en chef et président du célèbre journal The New York Times, a partagé cet après-midi. aurait partagé quel était l’état de santé de sa mère, l’artiste.

161 jours se sont écoulés depuis ce difficile voyage, aujourd’hui Ceci Romo a de nouveau extubé et est en voie de guérison. C’est une combattante et elle tient bon après tant d’obstacles. Toute ma famille et moi sommes très reconnaissants de votre soutien, continuez de nous garder dans vos pensées et vos prières. Allez Ceci Romo!

Pourtant, ce matin, après avoir donné un exemple clair de force, on savait malheureusement que l’actrice aurait perdu la vie ce dimanche.

Cecilia Romo Il a participé à divers projets d’acteur à la fois à la télévision, ainsi que sur les scènes de théâtre et de cinéma, parmi lesquels « Silvia Pinal … devant toi », « Killer women », « Je jure que je t’aime », « Le second air « , » Vivre au mauvais moment « , » Si Dieu prend ma vie « , » Peu, peu de puces « , » De Gayola « , » Voici la Chilindrina « , et a fait partie de l’ensemble de pièces de théâtre comme « La cage de las locas », « Mame », « Moliere » et « Hello, Dolly! »